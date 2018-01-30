Минфин США опубликовал перечень политиков, чиновников и олигархов, имеющих связи с Владимиром Путиным – “кремлевский доклад” в развитие закона о санкциях, подписанного Дональдом Трампом в августе прошлого года. В документе содержится 210 имен – это 114 высокопоставленных чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов, передает BBC.

По информации агентства, среди включенных в “кремлевский доклад” бизнесменов – миллиардеры Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Вагит Алекперов, Сулейман Керимов и Юрий Мильнер. До сих пор они не были под санкциями, которые США и Европа вводили против России после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году.

Также в списке есть создатель “Лаборатории Касперского” Евгений Касперский, банкиры Герман Греф, Андрей Костин, Петр Авен и Олег Тиньков, а также совладелец “Норильского никеля” Владимир Потанин. Недавно Авен заявил, что Альфа-банк не будет обслуживать оборонные предприятия, но это не спасло его от включения в “кремлевский доклад”.

Ужесточать санкции против России пока нет смысла

Между тем, США решили не вводить новых санкций против России, сообщает Голос Америки. В Госдепартаменте заявили, что сам закон о санкциях служит сдерживающим фактором.

Администрация Дональда Трампа проинформировала законодателей, что в новых санкциях против России, к введению которых призывает закон, принятый в прошлом году, пока нет необходимости, поскольку он и так «служит сдерживающим фактором».

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Объявление было сделано на фоне призывов законодателей от обеих партий к администрации применить закон о санкциях, принятый в июле практически единогласно – против него проголосовали лишь пять конгрессменов и сенаторов.

Закон требует ввести до 29 января санкции против субъектов, которые ведут «значительный» бизнес с оборонительным и разведывательным секторами России, если только Конгресс не будет уведомлен о том, что предполагаемые объекты санкций «значительно сократили» масштабы такой деятельности.