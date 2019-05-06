Как сообщает Бюро трудовой статистики США, уровень безработицы уже четырнадцатый месяц подряд продолжает снижаться. В апреле 2019 года он достиг самой низкой за последние 50 лет величины в 3,6%. Последствия роста экономики благоприятно сказываются на самых разных демографических группах, в том числе латиноамериканцах, ветеранах, инвалидах и людях без высшего образования.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

По данным Бюро трудовой статистики, с момента избрания Дональда Трампа на пост президента американская экономика получила более 5,8 млн новых рабочих мест. Основной прогресс за последний месяц сосредоточился в таких сферах как профессиональные и бизнес-услуги (76 000 новых рабочих мест), образование и здравоохранение (34 000), отдых и досуг (34 000), строительство (33 000).

Реальные доходы трудящихся также продолжают расти, даже с учетом инфляции — за последние 12 месяцев рост средней часовой оплаты труда впервые с 2009 года превысил 3%. Постоянное увеличение числа рабочих мест, стабильно низкая безработица и рост зарплат рисуют внушающую оптимизм картину текущего состояния американской экономики.