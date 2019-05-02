Сеть супермаркетов Walmart открывает новый транспортный хаб в регионе Сакраменто и приглашает на работу водителей грузовиков с лицензией CDL-A. Предлагается приличная зарплата и социальный пакет.

Фото: Walmart

Отсутствие стресса, уважение к сотрудникам, баланс между работой и семьей, конкурентоспособная зарплата, социальный пакет — благодаря всему этому ротация водителей в компании Walmart остается одной из самых низких в индустрии, говорится в опубликованном объявлении.

Условия работы:

– средний заработок за первый год $87 500, или $0,89 за милю;

– надбавки с первого дня работы;

– квартальные бонусы за безопасное вождение;

– водители не участвуют в погрузке-разгрузке;

– дома раз в неделю;

– медицинская страховка с первого дня работы;

– по желанию другие виды страхования;

– возможность участия в пенсионном плане 401K и приобретении акций компании;

– до 21 дня оплачиваемого отпуска в первый год.

Транспортный департамент компании планирует нанять около 130 новых водителей.