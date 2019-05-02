Сеть супермаркетов Walmart открывает новый транспортный хаб в регионе Сакраменто и приглашает на работу водителей грузовиков с лицензией CDL-A. Предлагается приличная зарплата и социальный пакет.
Фото: Walmart
Отсутствие стресса, уважение к сотрудникам, баланс между работой и семьей, конкурентоспособная зарплата, социальный пакет — благодаря всему этому ротация водителей в компании Walmart остается одной из самых низких в индустрии, говорится в опубликованном объявлении.
Условия работы:
– средний заработок за первый год $87 500, или $0,89 за милю;
– надбавки с первого дня работы;
– квартальные бонусы за безопасное вождение;
– водители не участвуют в погрузке-разгрузке;
– дома раз в неделю;
– медицинская страховка с первого дня работы;
– по желанию другие виды страхования;
– возможность участия в пенсионном плане 401K и приобретении акций компании;
– до 21 дня оплачиваемого отпуска в первый год.
Транспортный департамент компании планирует нанять около 130 новых водителей.