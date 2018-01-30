Сотрудники пограничного контрольно-пропускного пункта Техаса остановила грузовик с прицепом, ехавший по основной полосе. После опроса водителя грузовик был направлен на дополнительную инспекцию, в ходе которой в прицепе было обнаружено 76 нелегальных иммигрантов из Мексики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. Среди них было 13 детей без сопровождения взрослых. Водитель, гражданин США, был арестован, а грузовик реквизирован Пограничной службой.

Фото: U.S. Customs and Border Protection

«Криминальные организации рассматривают этих людей как товар и не заботятся об их безопасности. Мы не потерпим этого вопиющего пренебрежения человеческими жизнями. Совместно с нашими партнерами из правоохранительных органов мы будем уничтожать эти организации и привлекать к ответственности виновных», – заявил помощник шефа сектора Ларедо патрульный Габриэль Акоста.

Пограничная служба сектора Ларедо продолжает работу по предупреждению нелегальных иммигрантов об опасных природных условиях в приграничной зоне. Инициатива по пограничной безопасности – это совместная гуманитарная стратегия США и Мексики, призванная предотвращать гибель нелегальных иммигрантов и оказывать помощь тем, кто оказался в угрожающей жизни ситуации.