Баптистский пастор из Техаса помогает иммигрантам адаптироваться

Леонид Регета покинул Украину вместе со своей семьей, когда ему было 15 лет. Они бежали в США в конце 90-х из-за религиозных гонений в Советском Союзе. Приехав в Америку и став пастором, Леонид путешествовал по СНГ. Леонид также принимал участие во многочисленных миссионерских проектах с целью евангелизации и благотворительности среди местного населения.

В настоящее время Регета возглавляет один из масштабных проектов техасского баптистского братства по благотворительности среди иммигрантов в Далласе. Мультикультурный проект называется «Start». С его помощью волонтеры предоставляют местным жителям доступ к ресурсам для адаптации и выживания на их новой родине.

К примеру, активисты программы могут помогать новоприбывшим с поиском работы и составлением резюме, давать советы по заполнению иммиграционных форм, возить их на прием ко врачу.

Для семейных людей Регета и его помощники подыскивают кружки по интересам и творческие коллективы, занимающиеся музыкой, танцами, рисованием, скульптурой и так далее.

Мусульман, зачастую испытывающих страх перед неприятием и депортацией, привлекает непривычная открытость и дружелюбность местной христианской общины. Некоторые из них вовлекаются в бурную деятельность русскоязычной церкви Регеты, становясь ее активными членами.

Например, дочь одной из семей беженцев из Афганистана недавно стала посвященной христианкой и теперь занимается служением в воскресной школе местной церкви.

Леонид Регета: расселение беженцев является спасением человеческих жизней

«Мы не гонимся за количеством, – говорит пастор Леонид Регета. – Расселение беженцев является спасением человеческих жизней».

Техас является самым популярным штатом для беженцев после Калифорнии. 20 процентов всех беженцев Техаса проживает в окрестностях Далласа. В августе прошлого года группа «Start» приняла участие в ярмарке Северного Далласа, представив творческий проект под названием «My American Dreams». На выставке демонстрировались художественные работы детей иммигрантов.

По словам пастора из Украины, за две недели организаторы инициативы намеревались донести свое слово до 60 тысяч жителей региона. Все это происходит на фоне ужесточения политики Белого дома в отношении иммигрантов из некоторых арабских стран.

«Мы не должны быть закрытыми к другим людям и нациям, строить стены вокруг нас, так как вскоре эти стены превратятся в тюремные клетки», – говорит Регета.

По словам пастора-славянина, каждый день ему приходится общаться с переселенцами из Бирмы, Ирана, Конго, Судана, Малайзии и других стран. У многих из этих несчастных нет ни средств для проживания в новой стране, ни доступа к многочисленным программам, которые бесплатно предоставляются американским государством. Всю помощь благотворительная организация Регеты предоставляет безвозмездно.