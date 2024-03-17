Некоторые пасторы американских церквей не платят налоги на недвижимость за свои роскошные дома.

Жить в многомиллионном особняке и не платить налоги на недвижимость – это то, о чем мечтают многие, но реализуют некоторые известные пасторы американских мегацерквей. К такому выводу пришло издание Inside Edition, изучив общедоступные данные.

Среди пасторов, не платящих налоги, называются телеевангелисты Кеннет Коупленд, проживающий в доме стоимостью 6 миллионов долларов недалеко от Далласа, и преподобный Джесси Дюплантис и его дом стоимостью 20 миллионов долларов недалеко от Нового Орлеана.

Фактически, многомиллионный дом означает десятки тысяч долларов в виде налогов на недвижимость ежегодно.

Как пишет Inside Edition, эти проповедники используют законный способ избежать уплаты налогов на дорогую недвижимость. Налоговые отчеты показывают, что особняки, в которых живут Коупленд и Дюплантис, принадлежат их церквям, и это позволяет им избегать налога на недвижимость в соответствии с освобождением от налога на церковные приходы. То есть, упомянутые пасторы не тратят ни цента на налоги со своих 6- и 20-миллионых домов, об этом свидетельствует доступные документы.

Издание отмечает, что, конечно, не все пасторы нагло живут в шикарных домах, приписанных к церквям. Есть и такие, кто живет в скромном жилище, а сэкономленные на налогах деньги пускает на служение, помощь нуждающимся и т.п.

По оценкам, по всей стране существует не менее 100 приходских домов стоимостью в несколько миллионов долларов, освобожденных от налога на недвижимость.