Университеты Калифорнии хотят помогать студенткам при абортах. Сенат штата Калифорния принял законопроект SB-320, который позволит студентам высших учебных заведений получать медикаментозную помощь при прерывании нежелательной беременности.

Финансировать деятельность абортариев на территории кампуса будут как государственные, так и частные фонды и организации.

Данный законодательный акт выражает выводы и заявления Легислатуры штата Калифорния относительно доступности медикаментозных абортов в медицинских клиниках для студентов на кампусах государственных высших учебных заведений штата.

Предложенный билль обязывает все студенческие медицинские центры государственных университетов предлагать процедуры медикаментозного аборта при условии наличия частного финансирования для их оплаты. Планируется, что закон вступит в силу начиная с 1 января 2022 года.

Данный законодательный акт поручает Казначейству управление Фондом внедрения медикаментозных абортов, который основывается данным законодательным актом.

Изучив ситуацию на кампусах государственных ВУЗов, законодатели сделали следующие выводы и заявления:

a) Процедура аборта является конституционным правом и неотъемлемой частью репродуктивного здравоохранения.

b) На кампусах государственных университетов Калифорнии обучаются более 400 000 студентов женского пола, и основной задачей университетских медицинских центров является минимизация негативного влияния проблем со здоровьем на успеваемость студентов.

c) Штат заинтересован в том, чтобы каждая беременная женщина в Калифорнии, желающая сделать аборт, могла получить доступ к этой процедуре как можно легче и на как можно более ранних сроках беременности.

В настоящее время студентки, желающие прервать беременность, могут это сделать вне учебных заведений. Обычно аборт производится на сроке до 10 недель.

Следующий этап жизни законопроекта – его принятие Ассамблеей штата. В случае, если билль подпишет губернатор, Калифорния станет первым штатом с возможностью студенток прерывать беременность прямо в стенах университетов.