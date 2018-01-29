25-летний Иван Моралес из Южной Калифорнии признал себя виновным в ограблении инкассаторской машины и попытке убийства сотрудника полиции в Калистоге. В четверг был приговорен к 51 году тюремного заключения, сообщает издание The Press Democrat. Его подельник Сергей Гуцу из Сакраменто подозревается в совершении других преступлений в нескольких городах Калифорнии и на севере района Залива Сан-Франциско. Ему грозит 33 года тюрьмы, указывает офис окружного прокурора.

Фото: The Press Democrat

12 июля 2016 года рядом с отделением Chase Bank в Уиндзоре Моралес выстрелил из винтовки в инкассатора компании Loomis. В процессе ограбления он схватил мешок с $30 000 наличными и скрылся с места преступления в угнанном автомобиле, за рулем которого сидел Сергей Гуцу.

12 июля 2016 года инкассатор компании Loomis доставил $30 000 наличными в отделение Chase Bank в Уиндзоре. Во время доставки к банку подъехали Иван Моралес и Сергей Гуцу на автомобиле «Сузуки». Этот автомобиль несколькими днями ранее был угнан в Сакраменто.

Расстрел инкассатора с помощью АК-47

Моралес вышел из машины с АК-47 и несколько раз выстрелил в инкассатора, а Гуцу забрал у него мешок с деньгами. После этого преступники скрылись на том же автомобиле «Сузуки», но в нескольких кварталах от банка поменяли его на синий «Шевроле».

Примерно через 35 минут преступников обнаружил в Калистоге офицер Паниагуа из местного отделения полиции. В ходе погони Сергей Гутцу выпрыгнул с водительского места и открыл стрельбу. Офицер Паниагуа, находясь за рулем патрульной машины, нажал на педаль газа и сбил Гуцу, после чего арестовал его.

Моралес убежал с места происшествия и был арестован три часа спустя после масштабных поисков. Сотрудники Службы шерифа округа Сонома обнаружили его в кустах на берегу реки Напа.

Инкассатор, идентифицированный в документах суда как Гленн, провел несколько недель в госпитале с ранениями плеча, руки и ноги.









Начавшийся в октябре судебный процесс в Санта-Розе был прерван лесным пожаром «Таббс» в округе Сонома, сообщает Napa Valley Register.

Сергей Гуцу также подозревается в совершении других преступлений в нескольких городах Калифорнии, включая убийство владельца кафе в Лос-Анджелесе в 2015 году.

Приговор в отношении Сергея Гуцу прозвучит 8 марта этого года. Он может получить до 33 лет тюремного заключения.