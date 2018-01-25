С 28 ноября по 6 декабря 2017 года команда благотворительного фонда «Сила в немощи» (Сакраменто) созданного выходцем из Беларуси Сергеем Сапоненко, посетила Гомель и Гомельскую область.

Первым пунктом поездки стала Василевичская школа-интернат для слабовидящих, где учатся более 70 детей, некоторые из которых полностью лишены зрения. Перед воспитанниками школы выступили Татьяна Игнатюк и ее дочь Милена, которые приехали из Донецкой области Украины. Их сменили бард Сергей Пестов и его дочь Анна, прилетевшие из Архангельска. Они исполнили песни о Христе и покаянии на слова, которые написал Сергей Сапоненко.

Вечером того же дня миссионеры посетили Копаткевичский дом для инвалидов и престарелых. А в Речицком интернате для инвалидов дети сами захотели показать им свои песни и танцы.

Каждый день команда «Силы в немощи» посещала как минимум два учреждения в Гомеле и его окрестностях – дом инвалидов в глубинке Полесья, дом престарелых в Васильевке, Гомельский интернат для детей-инвалидов… Где бы они ни оказывались, перед ними раскрывались двери и сердца.

Самым массовым мероприятием стал творческий вечер Сергея Сапоненко во Дворце культуры, приуроченный к Международному дню инвалидов. Зал на 500 мест был полон, люди толпились в фойе.

В последний день поездки миссионеры посетили технологический университет имени Сухого и медицинский университет. Молодежь – не самая легкая аудитория для проповеди, однако присоединившийся к группе брат Игорь Цырульников сумел найти для юношей и девушек нужные слова.