Гражданка США Елена Кренна, обвиняемая в шпионаже в пользу России, возможно будет депортирована из Канады и разлучена с мужем-канадцем. Об этом сообщает сегодня канадское издание The Star. По словам издания, Елене Кренна был запрещен въезд в Канаду из соображений безопасности. Наказание следует за ее контакты с ФСБ во время работы переводчиком на канадском строительном проекте 20 лет назад.

Ранее Служба иммиграции заключила, что Кренна была «поставщиком безвредной информации об этом проекте и его персонале». Однако Пограничная служба настояла на запрете въезда и обязала ее явиться на судебное слушание в четверг.

«Трудно понять, почему она столкнулась с подобными трудностями, и какую угрозу она могла представлять для безопасности Канады, как тогда, так и сейчас. Она приехала в страну как американская гражданка и прошла проверку безопасности. Она имеет лицензию медсестры в Калифорнии, а ее сын служил в вооруженных силах США», – сказал Симус Мерфи, адвокат Елены.

«В строительном проекте, на котором она якобы занималась шпионажем, не было никаких государственных секретов. Единственный ее контакт с ФСБ, имевший место почти 20 лет назад, был явным образом санкционирован руководителями проекта», – добавил он.

Елену нанял в качестве переводчика и менеджера по местным контактам ее будущий муж Дэвид Кренна. Сообщается, что Дэвид имел большой стаж работы в качестве политического советника. Совместный строительный проект Всемирного банка и правительства Канады в Твери продолжался с 1994 по 1996 год.

Елена Кренна является американской гражданкой

В 1998 году Елена переехала в Соединенные Штаты, а в 2004 году получила американское гражданство, пройдя интервью в Федеральном бюро расследований. В 2008 году она вновь встретила Дэвида Кренну, и четыре года спустя они поженились. В 2013 году Елена переехала в Оттаву, где Дэвид подал за нее петицию о предоставлении вида на жительство.

Кренна рассказала, что общалась с сотрудниками российской разведки только по указанию руководителей проекта, которые также проинформировали об этом канадскую службу разведки. Об этом сообщается в отчете отчету Пограничной службы Канады.

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Женщина сообщила Пограничной службе, что с 1994 по 1998 год встречалась с сотрудниками ФСБ 5-7 раз и делилась с ними информацией о проекте и его канадских сотрудниках.

В официальном решении говорится, что у Пограничной службы «есть веские основания полагать, что в период с 1994 по 1998 год мисс Кренна участвовала в акте шпионажа, который противоречил интересам Канады».