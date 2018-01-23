Как сообщается, два человека убиты, и два десятка получили ранения.

По сообщениям официальных лиц, два человека убиты и 19 получили ранения в результате стрельбы в школе, расположенной в одном из сельских районов штата Кентукки.

Как уточнил в «Твиттере» губернатор Мэтт Бевин, инцидент имел место в округе Маршалл, передает Голос Америки.

Сообщается также, что подозреваемый задержан и находится под стражей. Как минимум 7 человек доставлено в местный госпиталь, сообщает CNN.

“Губернатор штата Кентукки Мэтт Бевин сообщил: “Трагическая стрельба в школе округа Маршалл. Стрелявший арестован, один человек убит, многие ранены… Больше пока не известно… Пожалуйста, не распространяйте слухи и неподтвержденную информацию. Позвольте оперативным службам заниматься своей работой.”

Позже губернатор сообщил о смерти второго учащегося.

Селение, в котором произошла стрельба, находится в 120 милях от столицы Кентукки Нэшвиля.