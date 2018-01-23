В Сакраменто неожиданно скончалась молодая христианская активистка, блогерша и мать троих детей Татьяна Фейгина. Об этом сообщили друзья и знакомые женщины. Причина смерти неизвестна. В своем блоге Татьяна затрагивала темы, волнующие религиозное сообщество славян в Америке.



Фото: Facebook

«Я жена, мать троих замечательных детей, домашний учитель, медсестра и писатель-любитель, – писала о себе Татьяна на страницах блога Renewed and Transformed. – В свободное время я читаю книги о христианских подвижниках. Еще я люблю сочинять музыку на рояле, который мне подарил муж. Но основную часть времени я провожу с детьми. Быть матерью – это главная моя ответственность, и я отношусь к этой данной Богом обязанности крайне серьезно.

До того, как Татьяна встретила своего мужа, она жила в большой русской семье из десяти человек. Фейгины переехали в США в 1993 году из Грузии.

“Мне было 12 лет, и английский давался мне гораздо труднее, чем младшим братьям и сестрам, – рассказывала женщина о своей семье в блоге. – У жизни в новой стране есть свои сложности и проблемы. Русская литература всегда была моим любимым школьным предметом, и я начала вести дневник. Сначала я писала на русском, а затем постепенно перешла на английский”.

«Я только что получила печальную новость. Мы познакомились с Таней в 2016 году, когда мой муж Боб на неделю попал в госпиталь Калифорнийского университета в Дейвисе. Мы постоянно были на связи, она поддерживала меня, когда Боб скончался, и я никогда не забуду этого. Только что я узнала, что два дня назад Таня умерла. Она была настоящим воином Христовым, доброй, любящей, необыкновенной женщиной, которая всегда будет в моем сердце. Мои искренние соболезнования ее мужу, детям и всей остальной семье! Мне будет не хватать тебя», – написала на странице в Фейсбуке Виктория Ореллана.

Согласно записям в личном профайле на Фейсбуке, Татьяна Фейгина училась в Университете штата в Сакраменто и колледже American River по специальности «медсестра».

Прощание с Татьяной состоится в пятницу, 26 января, в церкви «Дом Хлеба» в Сакраменто, похороны – в субботу, 27 января, на кладбище Calvary Catholic Cemetery по адресу: 7101 Verner Ave, Citrus Heights, CA.