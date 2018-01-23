Мощное землетрясение в 7.9 баллов в Заливе Аляски: возможно цунами

Землетрясение магнитудой 7,9 балла зафиксировано Геологической службой США в 175 милях от города Кадьяк. Также сообщается о землетрясении на Гавайях – там зарегистрированы толчки до 4 баллов по шкале Рихтера. В регионе ощущаются афтершоки силой до 5 баллов. На Западном побережье США происходит эвакуация населения.

Во вторник утром (12:32 утра по местному времени) жители Аляски, Алеутских островов и некоторых частей Британской Колумбии ощутили сильные колебания и вибрации в своих домах.

В Канаде также сообщили о колебаниях почвы, происходивших около 10 часов вечера по Всемирному времени (UTC).

По информации Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,9 балла произошло в 175 милях юго-восточнее города Кадьяк. Очаг землетрясения залегал на глубине 6 миль.

Сразу же после основного удара стихии в эпицентре были зафиксировано до 20 афтершоков силой свыше 5 баллов. Стихии присвоен желтый уровень опасности, что означает небольшую вероятность жертв и экономического ущерба.

На всем Западном побережье США, включая прибрежные районы Калифорнии, Орегона и штата Вашингтон объявлена угроза цунами. В Аляске идет эвакуация населения: полиция просит людей укрываться на возвышенностях – в океане зарегистрированы волны до 30-40 футов.

Сначала сообщалось о землетрясение магнитудой в 8,2 балла. Несмотря на то, что небольшие волны дошли до калифорнийского побережья, опасность цунами миновала.