Трамп подписал закон о финансировании правительственных учреждений до 8 февраля, после того как он был принят Конгрессом, из Вашингтона передает Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о возобновлении работы федерального правительства, положив конец трехдневному частичному прекращению работы госучреждений, которое, в частности, было вызвано межпартийными спорами по иммиграционным вопросам.

Вечером в понедельник члены Палаты представителей поддержали законопроект, принятый ранее в тот же день Сенатом.

Резолюция о продолжении текущих государственных расходов предусматривает финансирование правительства до 8 февраля в надежде, что за это время Конгресс придет к соглашению о бюджете на более длительный срок.

«Я рад, что демократы в Конгрессе образумились и теперь готовы финансировать наши замечательные вооруженные силы, пограничников, сотрудников экстренных служб», – говорится в заявлении президента Дональда Трампа, зачитанном пресс-секретарем Сарой Хакаби Сандерс.

Белый дом утверждает, что демократы «уступили», после того как Трамп отказался вести с ними переговоры по иммиграционной политике до возобновления работы правительства.

Ранее демократы требовали более твердых гарантий защиты участников программы DACA – примерно 700 тысяч молодых иммигрантов, нелегально привезенных в США в детстве.

Ранее лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заверил демократов, что палата рассмотрит ряд иммиграционных вопросов, включая судьбу этих молодых иммигрантов.

Демократы, которые в пятницу объединились в неприятии закона о бюджете, дали понять, что с осторожностью принимают предложение республиканцев.

«Хотя эта процедура не удовлетворит всех со всех сторон, это все же движение вперед, – заявил лидер демократов в Сенате. – Мы надеемся, что двухпартийный законопроект по DACA будет должным образом рассмотрен и вынесен на голосование по существу в Сенате».

Перед тем, как Трамп поставил свою подпись под документом, за него проголосовали сначала Сенат, а затем и Палата представителей. 266 конгрессменов отдали свои голоса «за», «против» выступили 150 членов Палаты представителей.

Законопроект предусматривает шестилетнее финансирование страховой программы в сфере охраны здоровья детей (Children’s Health Insurance Program, CHIP), но не защиту участников программы DACA.

Напомним, что Дональд Трамп заявил в понедельник, что готов к соглашению по проблеме иммиграции, однако лишь в том случае, если он увидит, что оно пойдет на пользу стране.

«Мы заключим долгосрочное соглашение по иммиграции, если – и только если – оно будет хорошим для страны», – говорится в заявлении президента, которое зачитала журналистам Сара Хакаби Сандерс.

Корреспондент «Голоса Америки» Кен Бредемайер приводит высказывание Трампа о демократах, сделанное в «Твиттере» ранее в понедельник: «Демократы лишают граждан услуг и безопасности ради услуг и безопасности для неграждан. Нехорошо!»

Президент также заявил, что «демократы закрыли наше правительство в интересах своей ультралевой базы. Они не хотят этого делать, но они бессильны!»

Директор департамента Белого дома по законодательным вопросам заявил в интервью CNN, что администрация Трампа хочет «найти путь» к легализации для молодых мигрантов, многие из которых не знали иной родины, кроме США.

Однако, по его словам, на границе с Мексикой по-прежнему существует «реальная угроза безопасности», в связи с чем Трамп требует выделить финансирование на строительство стены для сдерживания дальнейшей нелегальной иммиграции.

В новой политической рекламе в пользу Трампа утверждается, что демократы являются «пособниками» убийств, совершенных в США нелегальными иммигрантами.

Для демократов, не доверяющих Трампу, голосование по бюджету – рискованный шаг. Если Трамп обвиняет их в том, что они ставят интересы иммигрантов выше интересов американских граждан, то демократы, в свою очередь, обвиняют Трампа в создании кризисной ситуации из-за отмены программы, которая позволяла юным иммигрантам учиться и работать в США.

В то время как республиканцы и демократы продолжают винить друг друга в создании тупиковой ситуации, сенатор-республиканец Линдси Грэм возложил вину и на Белый дом, в частности на советника Трампа по вопросам иммиграции Стивена Миллера, который придерживается жесткой позиции.

«Каждый раз, как у нас появляется предложение, сотрудники администрации его отвергают, – заявил Грэм. – Пока Стивен Миллер отвечает за переговоры по иммиграции, мы никуда не сдвинемся».

По словам Грэма, иммиграционные взгляды Миллера расходятся с представлениями большинства.