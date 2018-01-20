Ровно в полночь с пятницы на субботу истек срок, в течении которого Сенат США мог продлить действие законопроекта, позволяющего продолжить финансирование работы федерального правительства как минимум до 16 февраля. Ожидается, что уже в понедельник может быть объявлено о частичной приостановке работы федеральных ведомств в Соединенных Штатах. В список закрывающихся учреждений попадают национальные парки и заповедники США.



Вчера Палата представителей приняла законопроект о продлении финансирования правительства по 16 февраля, чтобы дать Конгрессу время на обсуждение лимитов бюджета, иммиграционной политики и других вопросов. Этот срок истек и теперь некоторые ведомства федерального правительства временно прекращают свою работу. В число вынужденных “отпускников” попадают сотрудники национальных парков и музеев.



Национальный парк Йосемити остается открытым

Однако конгрессмен-республиканец Том МакКлинток заявил, что двери Йосемитского национального парка останутся открытыми. Более того, служащие парка не будут взимать плату за проезд, сообщает The Sacramento Bee.

Во время предыдущего прекращения работы правительства был закрыт доступ во все Национальные парки и заповедники США.

“В 2013 году посетители национальных парков и поставщики услуг серьезно пострадали из-за временного прекращения работы правительства в результате преднамеренных действий администрации Обамы. По распоряжению администрации национальные парки закрылись, были отменены уже зарезервированные турпоездки, перекрыты въезды в парки и даже заблокированы полосы шоссе с видом на долину Йосемити. Все эти действия были совершенно излишними”, – сообщил Том МакКлинток.

Министерство внутренних дел заверило, что подобная тактика не будет использоваться администрацией Трампа. Въезды в национальные парки останутся открытыми, а магазины на территории парков смогут продолжить работу согласно планам, разработку которых в настоящее время завершает Служба национальных парков. Медицинская клиника в долине Йосемити также останется открытой, а сотрудники парков продолжат обеспечивать безопасность посетителей. По словам политика, администрация парков приложит все усилия для того, чтобы минимизировать причиненные туристам неудобства.

Какие еще ведомства будут закрыты

Прекратит работу также ряд федеральных ведомств – Центр по контролю за распространением заболеваний, налоговая служба и некоторые другие, не выйдут на службу гражданские служащие Министерства обороны США.

Конгресс при этом продолжит работу, но большинство сотрудников аппарата будет вынуждено оставаться дома, сообщает Голос Америки.

Некоторые службы, имеющие дополнительные источники финансирования, также продолжат работу. Так, будет действовать почта. Федеральные и местные суды во время прекращения работы правительства имеют право использовать для продолжения своей деятельности средства, полученные от уплаты штрафов и различных пошлин.