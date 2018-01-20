Как заполнить налоги в США совершенно бесплатно? Программа оказания безвозмездной помощи по вопросам подоходного налогообложения (Volunteer Income Tax Assistance – VITA) предназначена оказывать безвозмездную помощь лицам с годовым доходом не более 54 000 долларов США, инвалидам, престарелым и налогоплательщикам, плохо знающим английский язык, которые нуждаются в содействии в заполнении своих налоговых деклараций. Сертифицированные Налоговым управлением США добровольцы оказывают лицам, отвечающим этим требованиям, безвозмездную помощь в заполнении и подаче в электронном виде базовой налоговой декларации.

Совет от IRS: Как заполнить налоги в США безвозмездно



Наряду с программой VITA существует Программа консультаций по вопросам налогообложения для пожилых (Tax Counseling for the Elderly – TCE). Программа предлагает безвозмездную помощь по вопросам налогообложения всем категориям налогоплательщиков, но в особенности лицам в возрасте 60 лет и старше. Программа ТСЕ специализируется на вопросах пенсионного обеспечения, интересующих только пожилую аудиторию. Сертифицированные Налоговым управлением США добровольцы, консультирующие клиентов программы по вопросам налогообложения, во многих случаях являются пенсионерами, связанными с некоммерческими организациями, которые получают гранты от Налогового управления США.

Прежде чем посетить веб-сайт VITA или TCE ознакомьтесь с предлагаемыми ими услугами в Публикации № 3676-В (Publication 3676-B)(PDF) и прочтите страницу «Что принести с собой», чтобы знать, какие документы и какая информация потребуются нашим добровольцам для оказания вам помощи.

Отделения VITA и TCE обычно размещаются в центрах района и микрорайона, библиотеках, школах, торговых центрах и других местах, удобных с точки зрения доступности, по всей стране. Для того чтобы найти ближайшее к вам отделение VITA или TCE, воспользуйтесь специальной программой определения местоположения (VITA Locator Tool) или позвоните по тел. 800-906-9887.

Бесплатное заполнение налоговой декларации в Сакраменто

Вы сможете сэкономить ваши кровно заработанные доллары, воспользовавшись до 17 апреля одним из двух сервисов по бесплатному заполнению налоговой декларации:

– лично в одном из офисов региона Сакраменто, если ваш доход в 2017 году не превысил $54 тыс.

Список офисов приведен на этой странице, а также – на сайте MyFreeTaxes.com, если ваш доход в 2017 году не превысил $66 тыс. Этот сайт, использующий программное обеспечение H&R Block, помогает пользователям сэкономить в среднем $200 на плате за заполнение декларации. От вас потребуется только адрес электронной почты, сумма доходов за предыдущий год (AGI) и налоговые формы – W2, 1099, 1098 и так далее.

Начиная с 16 января вы сможете позвонить по номеру 2-1-1 (только в округе Сакраменто) или 916-498-1000, чтобы записаться на прием. Телефонная линия работает с 8 утра до 5 вечера с понедельника по пятницу.

С помощью программ налоговых льгот федерального правительства и штата вы можете получить до $6 500. С 2018 года в Калифорнии действует собственная программа налоговых льгот (Cal EITC). Она позволит вам сократить налоговую задолженность или получить возврат уплаченных налогов.

VITA, Volunteer Income Tax Assistance – это национальная программа, предлагающая бесплатную помощь в подготовке налоговой декларации людям с ограниченными доходами. Добровольцы VITA информируют налогоплательщиков об особых налоговых льготах, на которые они могут иметь право – таких как льготы на заработанные средства или льготы для детей, престарелых и инвалидов.

Стоит отметить, что план Республиканской партии, подписанный в декабре прошлого года президентом Дональдом Трампом, ограничивает вычеты с местных налогов и налогов штата до $10 000, начиная со следующего года. Также он почти в два раза поднимает величину стандартного вычета – до $12 000 для одиноких налогоплательщиков и до $24 000 для семейных пар.