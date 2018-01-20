Приостановка работы правительства США из-за закона DACA: республиканцам не удалось собрать достаточного количества голосов для принятия законопроекта о временном финансировании правительства, сообщает Голос Америки.



Ровно в полночь с пятницы на субботу истек срок, в течении которого Сенат США мог продлить действие законопроекта, позволяющего продолжить финансирование работы федерального правительства как минимум до 16 февраля. Ожидается, что уже в понедельник может быть объявлено о частичной приостановке работы федеральных ведомств в Соединенных Штатах.

Приостановка работы правительства США из-за закона DACA

В последние полгода бюджетные учреждения США работали на основании двух временных разрешений, принятых в сентябре и декабре прошлого года. Действие последнего из них, одобренное Конгрессом 21 декабря, истекло в полночь 20 января 2018 года. Накануне Палата представителей смогла большинством голосов утвердить законопроект, разрешающий продолжить финансирование государственных органов вплоть до 16 февраля. Но эта инициатива так и не получила поддержки в Сенате.

Основным препятствием стала позиция демократов, настаивавших на включении в текст законопроекта гарантий государственной защиты для как минимум 700 000 нелегальных иммигрантов, привезенных в США детьми. Президент Трамп неоднократно угрожал, что может отменить действие закона DACA, принятого по настоянию администрации Обамы и предоставляющего таким детям право на работу и легальное пребывание в США.

Несмотря на то, что республиканцы располагают большинством в Сенате, им так и не удалось собрать 60 голосов, необходимых для утверждения законопроекта.

Что такое shutdown?

Приостановку работы федерального правительства в США называют «shutdown». Начиная с 1976 года подобные события происходили уже 36 раз.

Несмотря на то, что крайние сроки финансирования государственных ведомств истекли в ночь на субботу, эффект от этого американцы смогут почувствовать только в ближайший понедельник, когда на работу не выйдут сотрудники федеральных служб, чья работа не связана с обеспечением национальной безопасности. В 2013 году, когда приостановка работы правительства затянулась почти на две недели, на своих рабочих местах вынужденно отсутствовали 850 000 чиновников различных служб.

Будут закрыты получающие государственное финансирование учреждения, включая музеи и национальные парки. Прекратит работу ряд федеральных ведомств – Центр по контролю за распространением заболеваний, налоговая служба и некоторые другие, не выйдут на службу гражданские служащие Министерства обороны США.

Конгресс при этом продолжит работу, но большинство сотрудников аппарата будет вынуждено оставаться дома.

Некоторые службы, имеющие дополнительные источники финансирования, также продолжат работу. Так, будет действовать почта, а федеральные и местные суды во время прекращения работы правительства имеют право использовать для продолжения своей деятельности средства, полученные от уплаты штрафов и различных пошлин.

Сотрудники учреждений, «обеспечивающие национальную безопасность, защищающие жизнь, здоровье и собственность граждан» продолжат работу. В их числе – военные, полицейские, сотрудники служб безопасности аэропортов, врачи, авиадиспетчеры, инспекторы по безопасности пищевых продуктов и некоторые другие.

Правда, их работа не будет оплачена, если только Конгресс не примет специальный закон о компенсации за работу в этот период.