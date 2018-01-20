Участники двух перестрелок, произошедших в сентябре 2016 года в Ванкувере, – одна на вечеринке в доме, другая в морском парке – приговорены к тюремным срокам. Об этом сегодня пишет издание The Columbian.

Фото: The Columbian, Multnomah County Sheriff

21-летний Дмитрий Юрченко из Портленда обвинялся в двух попытках убийства в Ванкувере (штат Вашингтон). На суде он признал себя виновным в одном случае нападения второй степени и одном случае нападения первой степени. Он был приговорен к 20 годам тюремного заключения.

21-летний Николай Ковальчук из Грешэма (штат Орегон) был приговорен к 7 годам заключения. Он сознался в 9 случаях нападения второй степени.

Как сообщила заместитель прокурора Анна Клейн в телефонном интервью журналистам, Ковальчук получил заметно более мягкий приговор за сотрудничество с правоохранительными органами и прокуратурой. Также следствие выяснило, что он стрелял в воздух, тогда как Юрченко целился в подростков.

Третий подзащитный, 23-летний Павел Космина из Портленда, был приговорен к шести с половиной годам заключения за стрельбу на вечеринке. Космин также присутствовал во время инцидента в морском парке в Ванкувере, но ему не было предъявлено обвинений.

Помимо тюремных сроков, суд обязал Юрченко, Ковальчука и Космина выплатить пострадавшим компенсацию в размере $22 000.







Из-за чего произошла стрельба в Ванкувере

Как пишет местное издание The Columbian, вечером 24 сентября 2016 года житель Ванкувера Артур Савочка устроил в своем доме в Ванкувере вечеринку по случаю отъезда своего друга. Ковальчук, Космина и еще несколько человек пришли на вечеринку без приглашения. Когда их попросили уйти, началась драка.

Два часа спустя к дому на большой скорости подъехал темно-серый BMW с выключенными фарами. Из него выскочили два человека в масках, подбежали к дому и выстрелили несколько раз, затем сели в машину и уехали.

Через несколько дней, 29 сентября, группа из 11 старшеклассников уходила с праздника в морском парке. На стоянке они столкнулись с группой из 10-15 мужчин из Восточной Европы, среди которых были Юрченко и Ковальчук. Мужчины мешали выехать с парковки машине одной из девушек и отказывались уйти с дороги.

Ситуация накалилась, и девушке на помощь пришли другие старшеклассники. Тогда Юрченко и Ковальчук достали из багажника своей машины винтовки и начали стрелять в воздух, а затем в убегающих подростков. 16-летний юноша получил ранение в ногу, а 15-летней девушке, сидящей на заднем сиденье машины, пуля попала в поясницу и левое бедро. На месте преступления были обнаружены гильзы калибра .223.

Вскоре Николай Ковальчук был арестован. Он сознался в участии в стрельбе на вечеринке и назвал своих сообщников, Космину и Юрченко. По его словам, он находился за рулем BMW, а Космина и Юрченко вооружились пистолетом калибра .380 и ружьем. При обыске в машине Юрченко было найдено ружье 12 калибра и две маски.