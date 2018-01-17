Бывшему президенту транспортной компании из Мэриленда предъявлены обвинения во взятках, мошенничестве и отмывании денег, сообщает Федеральная прокуратура США. Марк Ламберт отмывал деньги посредством сотрудничества с российскими компаниями.

Сегодня был опубликован обвинительный акт по делу бывшего сопрезидента транспортной компании из Мэриленда, которая осуществляет перевозки радиоактивных материалов для клиентов в Соединенных Штатах и за границей. Он обвиняется в участии в преступной схеме, включавшей подкуп сотрудника российской госкорпорации «c».

54-летний Марк Ламберт из Маунт-Эйри, Мэриленд, обвиняется в 1 случае сговора с целью нарушения Закона о коррупции за рубежом (FCPA) и банковского мошенничества, 7 случаях нарушения FCPA, 2 случаях банковского мошенничества и 1 случае отмывания денег. Эти обвинения связаны со схемой по подкупу Вадима Микерина – представителя АО «Техснабэкспорт» (TENEX), которое является подразделением госкорпорации «Росатом» и единственным поставщиком и экспортером российского урана и услуг по его обогащению для предприятий атомной энергетики по всему миру.

Согласно обвинительному акту, начиная как минимум с 2009 года и до октября 2014 года Ламберт и другие представители «Транспортной корпорации А» вступили в сговор по подкупу российского чиновника Вадима Микерина с целью получения конкурентного преимущества и сохранения контракта с «Техснабэкспортом». Для сокрытия незаконных платежей Ламберт и его сообщники создавали сфальсифицированные инвойсы за неоказанные услуги, после чего «Транспортная корпорация А» оплачивала эти инвойсы денежными переводами подставным фирмам в Латвии, на Кипре и в Швейцарии. В личной переписке с Микериным эти платежи описывались кодовыми словами, такими как «счастливое число» или «торт». Также обвинение утверждает, что Ламберт и его сообщники от имени «Транспортной корпорации А» выставляли «Техснабэкспорту» завышенные счета за предоставленные компанией услуги.

В июне 2015 года бывший коллега Ламберта, Дэрен Кондри, признал себя виновным в сговоре с целью нарушения FCPA и совершения банковского мошенничества, а Вадим Микерин признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Микерин в настоящее время отбывает 48-месячный тюремный срок, а Кондри ожидает вынесения приговора. Обвинения против Ламберта связаны с его ролью в преступной схеме с участием Кондри, Микерина и других лиц.