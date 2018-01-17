Когда в конце 1980х Сергей Радченко – легендарный премьер Большого театра – основал Московский фестиваль-балет, он стремился создать независимую балетную труппу, сочетающую лучшие классические элементы Большого и Мариинского театров. В феврале любимцы Фолсома вернутся на Первую сцену Харрис-центра с представлениями «Лебединое озеро» и «Жизель».

Московский фестиваль-балет исполнит «Лебединое озеро» в среду, 7 февраля 2018 года, в 2 часа дня и 7:30 вечера. Балет «Жизель» состоится в четверг, 8 февраля, в 7:30 вечера, пишет Broadway World.

Балетный коллектив был основан в 1989 году, когда легендарный премьер Большого театра Сергей Радченко решил осуществить свою мечту о независимой балетной труппе, сочетающей лучшие классические элементы Большого и Мариинского театров. Ведущие танцоры со всех уголков России под руководством Радченко объединились в новую труппу, создающую современные переложения таких нестареющих классических произведений как «Жизель», «Дон Кихот», «Пахита» и «Кармен», говорится в рецензии издания Broadway World.