На днях в Майями преступники подстрели водителя Lyft (ранее сообщалось – Убер) по имени Эдуард Паздник. К счастью, мужчина уже выписан из больницы.

Отчим потерпевшего, Майкл Ричардсон, рассказал корреспондентам телеканала Local 10 News, что Эдуард Паздник получил заказ на поездку около 10 часов вечера в субботу.

Когда Паздник прибыл, в его машину сели два пассажира и попросили отвезти в место, отличное от указанного в заказе. В пункте назначения его ждали еще два человека, которые напали на Паздника с тазером и угнали его автомобиль.

Паздник попытался оказать напавшим сопротивление, однако получил четыре пули в спину, убегая от них.

Он сумел позвонить в службу 911 со своего сотового телефона и был доставлен в госпиталь Jackson Memorial, где ему сделали несколько операций.

«Если бы он не взял телефон с собой, а оставил в машине, кто знает, как долго ему пришлось бы ждать помощи, – добавил Ричардсон. – Он мог бы умереть там».

Во вторник, по словам Ричардсона, Паздника перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

«Состояние Эдуарда продолжает улучшаться, хотя и медленно. Спасибо за ваши молитвы! Слава Господу!» – написал Ричардсон на своей странице в Фейсбуке.

Представитель Lyft Кейт Марголис сообщила, что компания деактивировала учетную запись человека, который в тот вечер вызвал машину, и готова оказать правоохранительным органам помощь в расследовании.

«Ситуация крайне тревожная, – сказала Марголис. – Безопасность наших водителей всегда была для нас главным приоритетом. Мы беспокоимся о здоровье мистера Паздника и готовы оказать ему полную поддержку и помощь».

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, работал в “русском” районе Майями-Дейд когда произошла стрельба. Семья объявила сбор денег на платформе GoFundMe. В данный момент на счет пострадавшего поступило около $30 тыс.

Паздник выписан из больницы, его жизни ничто не угрожает.