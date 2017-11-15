Посредник, занимавшийся передачей взяток сотруднику «Росатома», осужден за отмывание денег. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Федеральной прокуратуры США.



67-летний бизнесмен Борис Рубижевский из Клостера (Нью-Джерси) был приговорен федеральным судьей Теодором Чуангом к одному году тюрьмы и трехлетнему периоду надзора за свою роль в передаче взяток с целью повлиять на распределение контрактов Государственной корпорации по атомной энергии России. Также Рубижевский должен будет вернуть незаконно полученные $26 500. 15 июня 2015 года Рубижевский признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег.

Согласно документам суда, Рубижевский был посредником при передаче взяток своему сообщнику Вадиму Микерину, бывшему директору американского отделения АО «Техснабэкспорт». «Техснабэкспорт» является внешнеторговой компанией госкорпорации «Росатом» и является единственным поставщиком и экспортером российского урана и услуг по его обогащению для предприятий атомной энергетики по всему миру.

В период с октября 2011 года по февраль 2013 года Рубижевский и Микерин договорились друг с другом о сокрытии коррупционных платежей, осуществляемых из США на контролируемые Микериным иностранные банковские счета. Рубижевский признал, что сообщники использовали фиктивные договоры о консультациях, чтобы замаскировать эти платежи.

Ранее Микерин сознался в том, что вступил в сговор с Рубижевским и другими лицами с целью перевода более $2 млн из Соединенных Штатов в оффшорные банковские счета на Кипре, в Латвии и в Швейцарии в нарушение Закона о коррупции за рубежом (FCPA). В августе 2015 года Микерин признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. В декабре 2015 года он был приговорен к 48 месяцам тюремного заключения.