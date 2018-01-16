Сотрудники Службы шерифа округа Сан-Бернардино и Департамента полиции Викторвилла провели обыск в одном из домов после получения информации о незаконной деятельности, связанной с наркотиками. Они обнаружили внутри здания теплицу с более чем 2 000 растений марихуаны на разных стадиях развития.

Фото: Victorville Police Department

В теплице использовалось современное освещение. Микроклимат поддерживался кондиционером, вентиляторами, вытяжкой и системой фильтрации воздуха. В момент обыска в здании находились трое подозреваемых, которые были арестованы без каких-либо инцидентов.

Законы города запрещают коммерческое культивирование каннабиса. Подробную информацию о видах разрешенной коммерческой деятельности с марихуаной можно найти в разделе 13.150 Муниципального кодекса Викторвилла. Здание, о котором идет речь, ранее было объявлено городскими властями опасным для проживания из-за несогласованных переделок стен и электропроводки.

Подозреваемые (Арам Астватсатрян, Канога Парк, Карен Хачатрян, Класворт, Тейрон Хаурапетян, Сан-Вэлли) были отправлены в центр для задержанных High Desert Detention Center по обвинению в незаконном выращивании каннабиса. Отчет об их аресте будет направлен в прокуратуру округа Сан-Бернардино.