Супермаркет Sam’s Club, подразделение Wal-Mart Stores, Inc., объявил о закрытии 63 магазинов по всей стране. 12 зданий будут переоборудованы в фулфилмент-центры электронной коммерции, что ускорит доставку покупателям товаров, приобретенных через интернет-магазин.

Первый из этих центров откроется в Мемфисе, штат Теннесси.

Сотрудники закрывающихся магазинов получат от корпорации поддержку в виде бонусов, зарплаты за 60 дней и выходных пособий.

В субботу представители Wal-Mart Stores, Inc. подтвердили намерение закрыть магазин Walmart на плазе Country Club Center в Сакраменто. Всего за два дня до этого было объявлено о предстоящем закрытии магазина Sam’s Club, находящегося в том же торговом комплексе.

Как сообщает новостное агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, крупнейшая в мире сеть розничных магазинов собирается сократить около 3 500 заместителей менеджера и нанять вместо них около 1 700 помощников менеджера с чуть более низкой зарплатой.

Ранее глобальная администрация Wal-Mart Stores, Inc. объявила о повышении минимальной заработной платы своим работникам до $10 в час, продлению отпусков по уходу за ребенком и введению дополнительной единовременной премии в размере до $1 000.