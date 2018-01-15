В Санта-Ане наркоман на машине влетел во второй этаж стоматологии

По сообщению Пожарной охраны округа Ориндж, ранним утром 14 января в Санта-Ане автомобиль въехал в стену здания и загорелся. Огонь был оперативно потушен, жертв нет.

Белый седан с водителем и пассажиром двигался на высокой скорости по Френч-стрит по направлению к 17-й улице. Автомобиль пересек разделительную полосу, взлетел в воздух и застрял на втором этаже стоматологической клиники. Сотрудники Пожарной охраны извлекли из машины пострадавших, которые отделались незначительными травмами. Для извлечения автомобиля пришлось вызывать большой эвакуатор. Городские службы проводят осмотр повреждений здания.

Водитель, который признался в употреблении наркотических веществ, был доставлен в местный госпиталь.

В прокуратуру округа будет направлено дело об управлении автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает местная полиция.