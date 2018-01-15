Во Флориде славянская диаспора собирает средства для помощи соотечественнику – водителю Uber, который, по словам его родственника Андрея Павловича из Орегона, был подстрелен угнавшими его автомобиль злоумышленниками.

Фото: GoFundMe

Как рассказал Андрей, инцидент случился 13 января 2018 года во Флориде, где Эдуард Паздник подрабатывал таксистом.

«В семье Эдуарда и Оксаны Паздник случилось несчастье, – сообщил родственник. – Во время работы на “Убер” злоумышленники подстрелили Эдуарда, угнали его машину (единственную в семье) и уехали, оставив его окровавленного. Он получил три ранения в живот».

Эдуард был доставлен в больницу, где ему была сделана срочная операция. На данный момент он находится без сознания в отделении интенсивной терапии госпиталя «Джексон Мемориал» в Майами, штат Флорида. Медицинской страховки у него нет. Об этом “Славянскому Сакраменто” рассказал один из друзей пострадавшего.

Эдуард – отец двух маленьких детей и единственный кормилец в семье. Неизвестно, какую компенсацию и как скоро он сможет получить по автомобильной страховке. Выздоровление Эдуарда тоже займет какое-то время, поэтому его жена Оксана нуждается в средствах на оплату счетов и содержание малолетних детей. Также ей нужен временный автомобиль, говорится в просьбе, размещенной на сайте GoFundMe. Цель сбора средств на лечение кормильца и семейные расходы установлена в $30 тыс.