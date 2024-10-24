На юге Калифорнии разразился коррупционный скандал: член Совета округа Ориндж Эндрю До признал себя виновным в уголовном преступлении – сговоре с целью получения взяток на сумму свыше полумиллиона долларов.
Прокуроры утверждают, что в обмен на взятки 62-летний До голосовал за выделение более 10 миллионов долларов в качестве помощи в борьбе с COVID благотворительной организации, где работала его дочь.
Ему может грозить до пяти лет тюрьмы, заявили прокуроры. Эндрю До уже лишили его полномочий в комитете и места в совете директоров Управления транспорта округа Ориндж.
С февраля 2015 года он работал супервайзером округа, представляя такие города, как Хантингтон-Бич. Эта коррупционная история вызвала большое возмущение среди местных жителей – избирателей До, которые ему доверяли.
Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com
California Local News Fellowship