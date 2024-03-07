Из-за оползней многомиллионные особняки зависли над пропастью

Из-за оползней многомиллионные особняки на юге Калифорнии практически зависли над пропастью.

Серия февральских проливных дождей, прошедших по всей Калифорнии, привела к тому, что в городе Дана-Пойнт, округ Ориндж, сошел оползень, приведший к тому, что три многомиллионных особняка с видом на океан, находящиеся на Синик-драйв, сместились к самому краю обрыва. Общая стоимость этих домов оценивается в 40 миллионов долларов США.

Причиной столь опасной ситуации стали продолжительные ливневые дожди, вызвавшие грязевые потоки, обрушение горных пород, оползни и затопление местности.

Местные власти немедленно обратили внимание на потенциальную угрозу для жилых объектов и провели тщательную оценку места оползня, результаты которой показали, что в данные момент объектам недвижимости опасность не грозит и дополнительные меры и эвакуация жителей не требуются.

Также, по заявлениям местных властей, внутри домов каких-либо серьезных разрушений или поломок, полученных в ходе оползня, не обнаружено.