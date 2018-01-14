Власти Гавайев проводят разбор полетов после ложной тревоги

Гавайские власти выражают возмущение случившимся, передает Голос Америки. Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен в воскресенье выразила сожаление в связи с ложной тревогой о ракетной атаке, объявленной на Гавайях, отметив, что власти «работают над тем, чтобы это не повторилось».

Официальные лица продолжают расследование обстоятельств субботнего инцидента, когда жители Гавайев получили сообщение: «Угроза ракетного нападения на Гавайи. Немедленно найдите убежище. Это не учения». Сообщение было передано по телевидению и радио, отправлено на мобильные устройства и по электронным адресам.

В Интернете распространяются ролики, показывающие, как семьи с детьми в спешке прятались в бомбоубежищах.

Несколько недель назад из-за угрозы со стороны Северной Кореи на Гавайях была восстановлена работа сирен оповещения, которые не действовали с времен окончания «холодной войны».

Власти объясняют субботний инцидент человеческой ошибкой.

Член Палаты представителей от Гавайев Тулси Габбард заявила CNN: «Ситуация, когда эти процедуры провалились столь чудовищно, что это вызвало такую травму, такой ужас на всей территории Гавайев, должна быть исправлена немедленно, а виновные за это должны быть привлечены к ответственности».

По словам Габбард, случившееся «действительно подчеркивает суровую реальность, с которой сталкиваются жители Гавайев», будучи самым близким штатом США к Северной Корее в период, когда северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп несколько месяцев обмениваются оскорблениями по поводу ядерной программы Пхеньяна и ракетных запусков в КНДР.

Губернатор Гавайев Дэвид Айдж заявил, что ложная ракетная тревога, вызвавшая панику на островах утром в субботу, была «совершенно неприемлема. Он заявил журналистам, что был «возмущен и разочарован» возникшей ситуацией.

«Сегодня тот день, который большинство из нас никогда не забудут, – день, когда многие жители нашего штата подумали, что наши самые страшные кошмары могут стать реальностью», – сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, каким образом могла произойти такая ошибка, губернатор сообщил, что его администрация делает все возможное, чтобы подобное не повторилось.

Глава гавайского Управления по чрезвычайным ситуациям Верн Мияги сообщил журналистам, что человек, ответственный за рассылку ложного сообщения, «чувствует себя ужасно» в связи с этим. Комментируя сообщения журналистов, что в некоторых местах действительно включились сирены оповещения о чрезвычайных ситуациях, Мияги заявил, что ему придется изучить эту проблему.

Ошибка была обнаружена в течение 20 минут, но властям штата потребовалось 38 минут, чтобы разослать сообщения об ошибке на мобильные телефоны, что вызвало критику со стороны жителей островов, правительственных чиновников и СМИ.

Айдж сообщил CNN, что ошибка произошла во время стандартной процедуры пересменки.

«Сотрудник нажал не на ту кнопку», – пояснил он.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс сообщила, что «президент был проинформирован об отработке действий по управлению чрезвычайной ситуацией в штате Гавайи».

«Это была лишь отработка действий на уровне штата», – сказала она.

Председатель Федеральной комиссии по коммуникациям Аджит Пай заявил, что его ведомство проводит «полномасштабное расследование» рассылки ложных сообщений о тревоге по беспроводным сетям. Национальная система оповещения о чрезвычайных ситуациях находится в юрисдикции комиссии.