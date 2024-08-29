22 августа в Сан-Франциско компании Uber Technologies и Cruise объявили о многолетнем стратегическом партнерстве по внедрению автономных автомобилей Cruise на платформу Uber, которое начнет действовать в следующем году.

Для обычных пользователей Uber и Cruise это значит, с 2025 года при заказе поездки они смогут вызывать автономное такси через приложение Uber, на заказ придет автомобиль Cruise на базе Chevy Bolt.

“Цель Cruise — использовать технологии автономного вождения для повышения безопасности на дорогах и преобразования городской жизни,” — отметил Марк Уиттен, генеральный директор Cruise. “Мы рады сотрудничеству с Uber, чтобы предоставить преимущества безопасного и надёжного автономного вождения ещё большему числу людей, открывая новую эру городской мобильности.”

“Будучи крупнейшей платформой для транспортных и доставочных услуг, Uber может сыграть ключевую роль в безопасном и надёжном внедрении автономных технологий для пользователей и городов по всему миру,” — заявил Дара Хосровшахи, генеральный директор Uber. “Мы рады партнёрству с Cruise и с нетерпением ждём начала этого проекта в следующем году.”

Ранее сообщалось о расширении деятельности роботакси Waymo, которое заработало для гостей и жителей города Сан-Франциско.

