Знайте, как защитить себя, своих близких и домашних любимцев в чрезвычайной ситуации. В случае радиационной опасности, такой как авария на атомной электростанции или взрыв «грязной» бомбы, вы можете получить распоряжение оставаться дома, а не эвакуироваться. Простые меры помогут вам защититься от радиации.
Поскольку многие радиоактивные вещества быстро распадаются и рассеиваются, вы можете защитить себя от радиации, некоторое время оставаясь дома. Стены здания блокируют значительную часть опасного излучения.
Если во время объявления тревоги вы находились на улице, как можно скорее укройтесь в ближайшем массивном здании. Входя в убежище, оставьте снаружи верхнюю одежду, обувь и вещи.
Катастрофа может на несколько дней лишить вас доступа к воде, продуктам и электричеству. Подготовка походного набора – важная мера по обеспечению безопасности и здоровья вашей семьи во время чрезвычайной ситуации.
Соберите припасы, рассчитанные как минимум на 3 дня.
Вода и продукты:
– вода – 1 галлон (4 литра) на человека в день;
– пища – продукты длительного хранения, которые легко приготовить, такие как консервированный суп, макароны, порошковое молоко;
– консервный ключ;
– столовые приборы.
Аптечка:
– как минимум трехдневный запас лекарств;
– медицинские приборы, такие как шприцы, трость, слуховой аппарат с запасными батарейками.
Предметы гигиены:
– мыло;
– зубная паста и щетка;
– влажные салфетки;
– запасные очки или контактные линзы.
Инструменты:
– теплоизолирующее одеяло;
– универсальный инструмент (способный выполнять функции ножа, напильника, плоскогубцев и отвертки;
– свисток.
Электроника:
– фонарь;
– радиоприемник (с питанием от батареек, солнца или ручного генератора);
– сотовый телефон с зарядным устройством;
– запасные батарейки.
Документы:
– копии важных документов, таких как страховые полисы и справки о прививках;
– информация о серьезных заболеваниях, которыми вы страдаете;
– план действий в чрезвычайной ситуации с номерами телефонов вашей семьи и аварийных служб.
Также следует взять:
– запас наличных денег;
– карты местности;
– запасные ключи от машины и дома.
Для детей:
– бутылочки, молочная смесь, детское питание, подгузники;
– игры и развлечения.
Выясните расположение кранов и рубильников для отключения воды, газа и электричества в вашем доме. Научитесь ими пользоваться.
К сожалению, около половины взрослого населения Соединенных Штатов не имеют плана действий на случай чрезвычайной ситуации.
Договоритесь о способах связи между членами семьи.
В момент наступления чрезвычайной ситуации вы и ваши близкие могут оказаться вдали друг от друга. Составьте план налаживания связи:
Приготовьте карточки с контактной информацией для каждого члена семьи. Эти карточки каждый должен постоянно носить с собой.
Выберите контактное лицо. По возможности запомните его телефонный номер наизусть. До друга или родственника, живущего в другом городе, может оказаться проще дозвониться в чрезвычайной ситуации. Члены семьи могут связаться с ним и сообщить, что с ними все в порядке.
Научите всех членов семьи включать телефон, набирать текстовое сообщение и отправлять его нужному абоненту.
Узнайте номера аварийных служб, таких как пожарная охрана, полицейский участок, местный госпиталь. Занесите их в адресную книгу сотового телефона и запишите рядом с домашним телефоном.
При составлении плана действий важно учитывать виды чрезвычайных ситуаций, с которыми вы можете столкнуться, и правила поведения в них. Например, если в вашей местности часто бывают торнадо, вы должны знать, как их распознать и где от них можно укрыться.
У властей есть множество способов распространять предупреждения, новости и распоряжения в чрезвычайных ситуациях. Для этого могут использоваться:
– текстовые рассылки;
– массовые звонки;
– цифровые табло на дорогах;
– социальные сети;
– сирены и громкоговорители.
Узнайте, какие виды предупреждений используются в вашей местности и что следует делать, когда вы видите или слышите их.
Включите радио или телевизор. Следите за информацией из надежных источников новостей. Держите наготове радиоприемник диапазона Weather Radio.
Предупреждения и тревоги
«Предупреждение» означает, что существует высокая вероятность наступления чрезвычайной ситуации. При объявлении предупреждения о крупном шторме следите за новостями по радио и телевизору, а также обращайте внимание на видимые изменения погоды.
«Тревога» означает, что чрезвычайная погодная ситуация уже наступила или вскоре наступит. При объявлении тревоги начинайте действовать немедленно.