Знайте, как защитить себя, своих близких и домашних любимцев в чрезвычайной ситуации. В случае радиационной опасности, такой как авария на атомной электростанции или взрыв «грязной» бомбы, вы можете получить распоряжение оставаться дома, а не эвакуироваться. Простые меры помогут вам защититься от радиации.

Поскольку многие радиоактивные вещества быстро распадаются и рассеиваются, вы можете защитить себя от радиации, некоторое время оставаясь дома. Стены здания блокируют значительную часть опасного излучения.

Если во время объявления тревоги вы находились на улице, как можно скорее укройтесь в ближайшем массивном здании. Входя в убежище, оставьте снаружи верхнюю одежду, обувь и вещи.

Катастрофа может на несколько дней лишить вас доступа к воде, продуктам и электричеству. Подготовка походного набора – важная мера по обеспечению безопасности и здоровья вашей семьи во время чрезвычайной ситуации.

Соберите припасы, рассчитанные как минимум на 3 дня.

Вода и продукты:

– вода – 1 галлон (4 литра) на человека в день;

– пища – продукты длительного хранения, которые легко приготовить, такие как консервированный суп, макароны, порошковое молоко;

– консервный ключ;

– столовые приборы.

Аптечка:

– как минимум трехдневный запас лекарств;

– медицинские приборы, такие как шприцы, трость, слуховой аппарат с запасными батарейками.

Предметы гигиены:

– мыло;

– зубная паста и щетка;

– влажные салфетки;

– запасные очки или контактные линзы.

Инструменты:

– теплоизолирующее одеяло;

– универсальный инструмент (способный выполнять функции ножа, напильника, плоскогубцев и отвертки;

– свисток.

Электроника:

– фонарь;

– радиоприемник (с питанием от батареек, солнца или ручного генератора);

– сотовый телефон с зарядным устройством;

– запасные батарейки.

Документы:

– копии важных документов, таких как страховые полисы и справки о прививках;

– информация о серьезных заболеваниях, которыми вы страдаете;

– план действий в чрезвычайной ситуации с номерами телефонов вашей семьи и аварийных служб.

Также следует взять:

– запас наличных денег;

– карты местности;

– запасные ключи от машины и дома.

Для детей:

– бутылочки, молочная смесь, детское питание, подгузники;

– игры и развлечения.

Выясните расположение кранов и рубильников для отключения воды, газа и электричества в вашем доме. Научитесь ими пользоваться.

К сожалению, около половины взрослого населения Соединенных Штатов не имеют плана действий на случай чрезвычайной ситуации.

Договоритесь о способах связи между членами семьи.

В момент наступления чрезвычайной ситуации вы и ваши близкие могут оказаться вдали друг от друга. Составьте план налаживания связи:

Приготовьте карточки с контактной информацией для каждого члена семьи. Эти карточки каждый должен постоянно носить с собой.

Выберите контактное лицо. По возможности запомните его телефонный номер наизусть. До друга или родственника, живущего в другом городе, может оказаться проще дозвониться в чрезвычайной ситуации. Члены семьи могут связаться с ним и сообщить, что с ними все в порядке.

Научите всех членов семьи включать телефон, набирать текстовое сообщение и отправлять его нужному абоненту.

Узнайте номера аварийных служб, таких как пожарная охрана, полицейский участок, местный госпиталь. Занесите их в адресную книгу сотового телефона и запишите рядом с домашним телефоном.

При составлении плана действий важно учитывать виды чрезвычайных ситуаций, с которыми вы можете столкнуться, и правила поведения в них. Например, если в вашей местности часто бывают торнадо, вы должны знать, как их распознать и где от них можно укрыться.

У властей есть множество способов распространять предупреждения, новости и распоряжения в чрезвычайных ситуациях. Для этого могут использоваться:

– текстовые рассылки;

– массовые звонки;

– цифровые табло на дорогах;

– социальные сети;

– сирены и громкоговорители.

Узнайте, какие виды предупреждений используются в вашей местности и что следует делать, когда вы видите или слышите их.

Включите радио или телевизор. Следите за информацией из надежных источников новостей. Держите наготове радиоприемник диапазона Weather Radio.

Предупреждения и тревоги

«Предупреждение» означает, что существует высокая вероятность наступления чрезвычайной ситуации. При объявлении предупреждения о крупном шторме следите за новостями по радио и телевизору, а также обращайте внимание на видимые изменения погоды.

«Тревога» означает, что чрезвычайная погодная ситуация уже наступила или вскоре наступит. При объявлении тревоги начинайте действовать немедленно.