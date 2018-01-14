В США отмечается серьезная нехватка водителей-дальнобойщиков – по данным Ассоциации американских грузоперевозчиков, для восстановления баланса индустрии требуется нанять еще 900 000 человек.

“Мы ощущаем это явно в Сакраменто, – в интервью телеканалу ABC10 сказал Артем Коржук, – сутками напролет мы публикуем объявления о найме на работу”.

Коржук является владельцем транспортной компании Ark Expedited в Сакраменто. Его отец, проживающих в столице Калифорнии, работает дальнобойщиком.

Основной причиной непопулярности этой профессии является время, которое водители вынуждены проводить в дороге вдали от семьи. Сыграл свою роль и недавно принятый закон об электронных регистрирующих устройствах, отмечающих время нахождения за рулем.

Среднему водителю грузовика почти 50 лет. Многие из них уходят на пенсию, а молодежь не спешит занимать освободившиеся места. Результатом становится повышение цен на грузоперевозки.

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По словам Артема Коржука, работа водителя-дальнобойщика далеко не романтична. Она требует длительных командировок по стране и долгого отсутствия дома. Поэтому многие возлагают большие надежды на электрогрузовик от Илона Маска.