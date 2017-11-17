Тесла представила первый в мире электрический грузовик Tesla Semi

На презентации в городе Хоторн, Южная Калифорния, глава компании «Тесла» Илон Маск представил публике грузовой электромобиль Tesla Semi. Новая модель грузовика способна проезжать на одной зарядке до 500 миль (800 км). Быстрого 30-минутного заряда хватает на 400 миль (650 км) пути.

До скорости в 100 км/ч электрогрузовик с полной загрузкой, составляющей 80 000 фунтов (35 тонн), разгоняется за 20 секунд. Маск утверждает, что грузовой автомобиль «Теслы» весьма надежен и способен отъездить без поломок 1 миллион миль.

Оснащенная автопилотом грузовая машина способна без участия водителя следовать по шоссе, ориентируясь по дорожной разметке, и тормозить в автономном режиме. Съезжать с автомагистрали Semi также умеет самостоятельно, заранее предупредив водителя.

Управляется грузовик с помощью сенсорных экранов, расположенных справа и слева от сидящего по центру кабины водителя.

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Серийное производство электрогрузовиков ожидается не ранее 2019 г. О стоимости пока не сообщается.

Вместе с Semi Илон Маск познакомил собравшихся с полноприводным спорткаром Tesla Roadster с откидывающимся верхом. Запас хода у спортивной модели – около 600 миль (950 км), что значительно лучше, чем у всех предыдущих модификаций. Максимальная скорость составляет 250 миль в час (400 км/ч).









Ранее “грузовик без водителя” представила компания Embark, чей грузовой “беспилотник” преодолел расстояние в 650 миль (из Техаса в Калифорнию) практически без помощи водителя.