Начиная с 1 октября 2020 года федеральное правительство потребует предъявлять для посадки на авиарейсы и посещения большинства федеральных учреждений удостоверения личности, удовлетворяющие требованиям REAL ID.

Автоинспекция Калифорнии будет выдавать водительские права, соответствующие федеральному стандарту REAL ID, начиная с 22 января 2018 года.

Если у вас есть паспорт США, паспортная карта, военное удостоверение или другой документ, одобренный Администрацией транспортной безопасности (TSA), вы по-прежнему сможете пользоваться ими для посадки на самолет. Удовлетворяющие федеральным требованиям документы потребуются также для посещения военных баз и большинства федеральных учреждений.

Закон REAL ID был принят в 2005 году в ответ на события 11 сентября.

Нужен ли вам документ REAL ID?

Водительские права или удостоверение личности, удовлетворяющие федеральным требованиям REAL ID, не являются обязательными.

Если у вас есть действующий паспорт или паспортная карта США, военное удостоверение или другой документ, принимаемый федеральным правительством, вы сможете пользоваться ими для прохода через КПП во всех аэропортах страны, а также для посещения федеральных учреждений и военных баз. Перед визитом на всякий случай проверьте список принимаемых документов.

Не спешите бежать в Автоинспекцию. Водительские права и удостоверения личности штата Калифорния можно будет предъявлять в аэропортах и федеральных учреждениях до 1 октября 2020 года.

Если вы не собираетесь летать на самолетах и посещать федеральные учреждения или военные базы, вам не нужно удостоверение личности стандарта REAL ID.

Также оно не требуется для:

– управления автомобилем;

– получения федеральной социальной помощи (пенсия для ветеранов, социальное страхование и т.д.);

– посещения федерального учреждения, в котором не требуется предъявлять документы (например, почтового отделения);

– посещения госпиталя или получения неотложной медицинской помощи.