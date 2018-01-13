Ложная ядерная тревога была объявлена сегодня среди населения Гавайев. Паника продолжалась около 40 минут.

Как сообщила в Твиттере член местной палаты представителей демократ Тулси Габбард, на острове была объявлена тревога посредством массовой рассылки на телефоны местных жителей. В доказательство политик привела скриншот экстренного сообщения, в котором говорилось следующее:

«РАКЕТНАЯ АТАКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ГАВАЙЯМ. НЕМЕДЛЕННО ДВИГАЙТЕСЬ В УКРЫТИЕ. ЭТО НЕ УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА».

Также сообщается, что предупреждение о ракетном ударе транслировалось по местным телеканалам.

Вскоре Габбард опубликовала другое сообщение, в котором пояснила, что тревога была ложной.

«Гавайи – это была ложная тревога. Нам не угрожают боеголовки. Власти это подтвердили».

Представители Тихоокеанского военного округа подтверждают, что в данный момент никакой угрозы нет.

Ранее американские СМИ сообщили о возможности ядерного нападения со стороны КНДР, ссылаясь на Белый дом и экстренные службы. Власти Гавайев, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и других американских городов, попадающих в радиус потенциального действия ядерного оружия КНДР, также объявили об активации программы защиты населения от ядерной угрозы.

В прошлом году власти штата Гавайи распространили информацию о том, как следует вести себя в случае объявления ядерной тревоги.

Тревожное сообщение прокомментировал представитель Министерства чрезвычайных ситуаций штата, который сообщил, что произошла ошибка. Однако опубликованный твит создал панику среди населения. Около 40 минут жители Гавайских островов находились в ожидании ядерного нападения.

Власти выясняют причины происшедшего.