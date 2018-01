Tweet on Twitter

Управление социальной помощи (Department of Human Assistance) ведет несколько местных и федеральных программ временной помощи для малоимущих жителей. Помощь предоставляет округ Сакраменто.

Программы Управления социальной помощи

Программа CalFresh (ранее Food Stamps) поможет вам улучшить здоровье и сократить расходы на покупку продуктов. Подробную информацию о программе можно получить на сайте CalFresh или по телефонам (916) 874-3100 и (209) 744-0499.

Программа CalWORKs, известная также как TANF (Temporary Assistance to Needy Families, «Временная помощь нуждающимся семьям»), заменила программу AFDC (Aid to Families With Dependent Children, «Помощь семьям с детьми-иждивенцами»). В 2013 году услугами программы воспользовались около 33 000 семей округа Сакраменто.

С 21 августа в работу службы поддержки CalWORKs были внесены изменения. Теперь вы не прикрепляетесь к определенному сотруднику, а можете получить помощь у любого свободного работника. Также начал работу усовершенствованный колл-центр службы поддержки по номерам (916) 874-3100 и (209) 744-0499.

Программа Cal-Learn предназначена для беременных или имеющих детей подростков в возрасте до 19 лет, получающих социальное пособие. Это обязательная программа штата, помогающая таким подросткам закончить колледж и начать самостоятельную жизнь.

CAPI (Cash Assistance Program for Immigrants, «Программа денежной помощи для иммигрантов») – финансируемая из бюджета штата программа помощи престарелым, слепым и имеющим инвалидность легальным иммигрантам, которые из-за своего иммиграционного статуса не могут воспользоваться преимуществами программы SSI/SSP. Сотрудники Управления социальной помощи обрабатывают заявки и ведут дела участников программы CAPI из 26 округов Северной Калифорнии, включая Сакраменто.

CalWORKs предоставляет денежную помощь и поддержку нуждающимся семьям. Одна из услуг этой программы, помогающая семьям достичь финансовой самостоятельности – временные субсидии для детей.

Программа CalWORKs создала систему помощи, состоящую из трех ступеней.

Новые участники программы начинают с первой ступени, на которой участнику предоставляются субсидии, пока он не найдет стабильную работу. После этого участник переводится на вторую ступень, где он может оставаться до 24 месяцев или до тех пор, пока его доход не достигнет 75% от медианного уровня по штату. Третья ступень программы при наличии свободных средств оказывает помощь бывшим клиентам CalWORKs, участникам исправительных программ и остальному населению.

Программа EBT (Electronic Benefit Transfer, «Электронные переводы социальной помощи») позволяет получать средства по программе CalFresh на дебетовую карту. EBT заменяет банковские чеки и предотвращает утерю или кражу денег. Для пользования картой EBT не требуется банковский счет.

С 1 мая 2006 года Управление социальной помощи округа Сакраменто ввело в действие программу оплаты картой EBT в ресторанах. С помощью этой программы более 4 000 престарелых, больных и бездомных людей, получающих социальное пособие, смогут расплачиваться картой EBT за обеды в ресторанах.

Программа приемных семей предоставляет денежную помощь и медицинскую страховку Medi-Cal для детей, направленных в приемные семьи Службой защиты детей или Управлением пробации округа Сакраменто.

Программа общей помощи предоставляет краткосрочную поддержку неимущим, безработным и нетрудоспособным лицам 18 лет и старше, не имеющим иных источников дохода.

Одной из главных задач Управления социальной помощи является обеспечение доступа к качественным медицинским услугам для каждого взрослого и ребенка.

Существует несколько программ доступной медицинской помощи, в том числе бесплатные.

Программа Medi-Cal предоставляет бесплатное или недорогое медицинское страхование для престарелых (65 лет и старше), слепых, инвалидов, беременных или находящихся на длительном лечении, для детей младше 21 года, а также для семей с детьми, включая участников программы CalWORKs.

С 2014 года услугами Medi-Cal могут также пользоваться люди в возрасте 19-64 лет с доходами, не превышающими 138% федеральной черты бедности.

Записаться в программу можно:

– на сайте www.mybenefitscalwin.org;

– по телефонам Управления социальных услуг округа Сакраменто, (916)874-3100 и (209)744-0499;

– в одном из офисов Управления социальных услуг (понедельник – пятница, с 8:00 до 16:00).

Адреса офисов:

2700 Fulton Ave., Sacramento, CA 95821

10013 Folsom Blvd, Rancho Cordova, CA 95827

1725 28th St, Sacramento, CA 95816

3960 Research Dr., Sacramento, CA 95838

5747 Watt Ave., North Highlands, CA 95660

2450 Florin Road, Sacramento, CA 95822

210 North Lincoln Way, Galt, CA 95632

Для граждан и семей, чей доход не превышает 400% от федеральной черты бедности, существует программа финансовой помощи, уменьшающая расходы на медицинское страхование. Подробную информацию можно найти на сайте www.coveredca.com.

Программа CMISP предоставляет необходимую медицинскую помощь неимущим жителям округа Сакраменто. Эта программа «крайнего случая» предназначена для тех, кто не имеет или не может получить никакую другую медицинскую страховку. Записаться в программу можно при обращении за медицинской помощью.

Программа временного жилья Лаверн Адольфо обеспечивает временным жильем и постоянным жильем с поддержкой бывших приемных детей в возрасте от 18 до 24 лет.

По вопросам временного жилья просьба звонить по номеру (916)879-1784, а по вопросам постоянного жилья с поддержкой – по номеру (916) 453-2900.