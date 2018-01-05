В Миннесоте русскоязычная община собирает помощь семье скончавшейся молодой женщине, матери двоих детей. Как сообщает Вера Лопин из города Саваж, Анна Бабич скончалась после операции на мозге. Врачи до сих пор не в состоянии сказать, что послужило причиной смерти молодой матери.

Фото: GoFundMe

“Как многие из вас слышали, Анна Бабич, жена Дениса Бабича и мать двух замечательных детей, Артема и Лианы, покинула нас 4 января 2018 года. Это произошло совершенно неожиданно, и врачи до сих пор не нашли причин ее болезни, – пишет Вера Лопин. – Мы до сих пор не можем поверить, что Анечки больше нет. Анна радовалась жизни, она всегда была веселой и больше всего любила петь. Она любила свою семью, и очень многим людям будет ее не хватать”.

Два дня назад Анна попала в больницу с сильной головной болью и другими симптомами. После проведения анализов ей сделали неотложную операцию на мозге. Два дня женщина упорно боролась за свою жизнь.

Анна оставила мужа, двоих детей, двух сестер, брата и отца с матерью.

Близкие просят поддержать семью, пока родственники пытаются примириться с этой неожиданной потерей. Особенно нуждаются в поддержке мать и свекровь Анны, по которым горе ударило сильнее всего, сообщается на GoFundMe, где стартовал сбор денежных средств в пользу семьи.

Счета за срочную операцию и почти три дня в реанимации будут немалыми. Сбор средств поможет Денису посвятить себя заботе о детях и не беспокоиться об оплате счетов.