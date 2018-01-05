35-летний россиянин Антон Кемаев приехал в Питтсбург по туристической визе и случайно попал в перестрелку в результате которой погиб. В России у Антона осталась жена и дети.

Около 6 часов вечера 19 декабря Антон и его друг ехали по Второй авеню по направлению к Гринфилду, когда они попали в перестрелку между двумя автомобилями. По трагической случайности одна из пуль попала Антону в лоб.

«Он стал жертвой случайной пули. Мы не думаем, что он был целью преступников. У него не было никакого криминального прошлого или чего-то подобного», – сказал детектив Роберт Вальво из полиции Питтсбурга.

Водитель машины, близкий друг Кемаева, в инциденте не пострадал. Антон Кемаев в критическом состоянии был доставлен в Медицинский центр Университета Питтсбурга, где через 9 дней скончался.

В первые несколько дней в госпитале Антон иногда реагировал на голоса движением рук, однако, по словам врачей, это был всего лишь рефлекс, симптом умирающего мозга, рассказал еще один друг Антона, Владимир Шляхтин из Гринфилда.

Жена Антона Ольга, с которой он прожил вместе 13 лет, прилетела в Питтсбург из России, чтобы быть рядом.

Антон Кемаев был путешественником и вегетарианцем. Он занимался альпинизмом в Непале и провел месяц в Японии, изучая секреты долгожительства.

Своей смертью Антон дал новую жизнь четырем людям, включая 35-летнего ветерана Национальной гвардии из Миннесоты.

Американец Джон Бонд почти три года ждал пересадки почки.

Болезнь почек развилась у него в 2007 году в тренировочном лагере, вынудив его покинуть Национальную гвардию в звании сержанта. Последние три года он стоял в очереди на пересадку почки, а с сентября 2017 года жил на гемодиализе.

Операция прошла успешно. Джон и его жена проведут в госпитале следующие несколько дней, затем еще несколько дней отдохнут в Питтсбурге и вернутся домой, сообщает сайт Post-Gazette.com.

Тем временем полиция продолжает поиски преступников, ответственных за гибель Антона Кемаева.

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«Мы ищем любые зацепки, даже самые незначительные, – сказал детектив Вальво. – Инцидент произошел около 5:45 вечера, кто-то мог услышать шум машины или что-то еще. Всех, кто заметил в тот день что-то подозрительное, мы просим связаться с нами».

Диаспора штата Пенсильвания собирает деньги для жены и детей Антона, чтобы они смогли прилететь в США к мужу и отцу. Все пожертвования пойдут непосредственно семье Кемаевых, сообщается на сайте GoFundMe.

Номер телефона службы Crime Stoppers в Питтсбурге – 412-255-8477. За информацию, ведущую к аресту, назначено вознаграждение.