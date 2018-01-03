Во вторник спасатели обнаружили принадлежащее Мухину пальто в воде и штаны восточного притока реки Люьис-Ривер на северо-востоке от Ванкувера (штат Вашингтон).

Как сообщает Служба шерифа, Вадим Мухин и его друзья собрались в кемпинге Сансет-Фоллз, чтобы покататься по близлежащим холмам. После этого они вернулись в кемпинг, отдохнули, а около 6 часов вечера вновь направились в горы – за исключением Мухина. Как сообщает телеканал KATU, он оторвался от своей группы, сказав, что хочет попробовать поймать сотовый сигнал. С тех пор его никто не видел. Полиция сообщает, что накануне пропавший выпивал с друзьями.

Друзья Вадима рассказали, что у него не было необходимого оснащения для ночевки на природе. Знакомые и родственники Вадима помогают вести поиски, которые возобновились во вторник.

Кемпинг Сансет-Фоллз расположен у восточного притока реки Льюис-Ривер. По словам сержанта Фреда Неймана, представителя Службы шерифа округа Кларк, на берегу реки есть множество опасных обрывов.

Как сообщает телеканал KGW, Служба шерифа использовала беспилотный летательный аппарат для поисков в реке и вдоль берегов. Также район регулярно осматривают добровольцы-байдарочники.

По словам родственников Мухина, он только что вернулся из четырехмесячной миссионерской поездки в Панаму. Его церковь называется God Will Provide («Бог усмотрит»).

“Вадим постоянно смеялся, постоянно шутил, – рассказала его сестра Татьяна корреспондентам KATU. – Последние четыре месяца он провел в миссионерских поездках по Панаме, помогая сиротам и вдовам. Он отличный парень”.

Сестра Вадима, Тоня, рассказала, что он постоянно находился на связи с семьей и никогда не исчезал, не сказав ни слова. От имени всей семьи она поблагодарила добровольцев за помощь в поисках.

По словам правоохранительных органов, сотовый телефон Вадима не был на связи с субботы.

Во вторник команды спасателей получили дополнительные ресурсы, благодаря которым они смогли вести поиски на более обширной территории.

По информации телеканала Fox, Мухин работал дальнобойщиком. В августе 2017 года молодой мужчина оставил сообщение на сайте GoFundMe, где просил друзей и знакомых помочь с миссионерской поездкой в Панаму.

«Я еду в Гуна-Ялу, это провинция рядом с Панамой, где живут замечательные люди. Я окончил миссионерскую школу “Бог усмотрит”, и теперь моя очередь отправиться в Панаму. Там я буду прилагать все усилия, чтобы нести Евангелие на острова Панамы. Куда пойдут эти деньги? Моя поездка уже оплачена, я собираю средства на то, чтобы помогать детским домам, реабилитационным центрам и церквям – конфеты для сирот, строительные материалы для зданий, продукты для бедных, медикаменты и так далее. Пожертвуйте кто сколько может, я буду публиковать результаты в обновлениях этой страницы и на своей странице в Инстаграме. Большое спасибо, и благослови вас Бог».

Позже он отмечал:

«Только что вернулся с островов, жизнь там замечательная, строительство церкви все еще идет, и было бы здорово получить любые пожертвования!»