По просьбам друзей и родственников Вадима Мухина активисты из штата Вашингтон создали страницу на GoFundMe для сбора средств на поиски. На поисковую операцию требуется $25 тыс.

Напомним, что Вадим Мухин исчез 30 декабря 2017 года из кемпинга Сансет-Фоллз в Яколте, штат Вашингтон.

“Мы полагаем, что он упал в реку Льюис, поскольку его одежда была найдена в воде, – пишет Тина Малковский из города Яколт, – eсли вы не в состоянии помочь деньгами, помолитесь за благополучное возвращение Вадима”.

Собранные средства пойдут на облегчение финансового бремени семьи, чтобы родственникам Вадима не пришлось возвращаться на работу до окончания поисков. Также с их помощью будут оплачиваться связанные с поисками расходы.

“Если кто-то готов оказать физическую помощь, то мы будем в кемпинге и его окрестностях каждый день с 8 утра до заката. Нам нужны опытные байдарочники и ныряльщики. Также крайне полезными окажутся дроны, с помощью которых можно осматривать места с густой растительностью. Мы не прекратим поиски, пока Вадим не будет найден”, – заключает Тина.