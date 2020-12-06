Славянские иммигранты развивают сеть христианских ребцентров в Техасе

Life Change Centers – религиозная некоммерческая организация со штаб-квартирой в Берне предлагает программу детоксикации на 9–12 месяцев для мужчин и женщин от 18 лет и старше. Об этой международной программе пишет сегодня издание San Antonio Express News. Сан-Антонио – один из 23 центров в мире, специализирующихся на оздоровлении, восстановлении и реабилитации.

Фото: Life Change Centers/YouTube

Центр был основан в 2005 году, Петром Нахайчуком в Боринге, штат Орегон, изначально для славянской общины региона, но о центре стали узнавать люди разных национальностей. Миссия центра привлекла Юрия Колесникова, который служит пастором в церкви “Бог усмотрит” (God Will Provide Church) и является президентом центра. Восемь лет назад у него был успешный строительный бизнес в Сакраменто, дом, машины. В Life Change Centers в частности попадают иммигранты, когда-то погрязшие в наркотической зависимости.

Через 3,5 года после того, как Юрий Колесников присоединился к Life Change Centers, совет директоров предложил ему возглавить центр в Сан-Антонио. Цель центров – восстановить и дать этим людям видение и возможности для достижения успеха посредством профессионального обучения и служения.

Помимо работы подопечные центра читают Библию каждое утро перед трудовой деятельностью.