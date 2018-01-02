Турист пропал на вулканической горе Ларч-Маунтин в штате Орегон. Родственники и друзья просят максимально распространить эту информацию и ищут волонтеров с квадрокоптером для поисков.



Служба шерифа округа Кларк разыскивает туриста, исчезнувшего в районе Ларч-Маунтин. 30 декабря 2017 года 27-летний Вадим Мухин вместе с друзьями заночевал в лагере Сансет-Фоллз. После употребления алкоголя он отстал от своей группы, и с тех пор его никто не видел, сообщает полиция штата. Добровольцы спасательной службы округа ведут поиски.

“У меня разрывается сердце… Продолжайте молиться за то, чтобы моего брата Вадима нашли. Уже больше 48 часов его никто не видел, – написала в Фейсбуке сестра пропавшего Татьяна Мухина. – Поиски возобновятся завтра в 9 утра, начиная с кемпинга Сансет-Фоллз в Яколте, штат Вашингтон. Все желающие могут присоединиться к поисковой команде”.

Для осмотра малодоступных районов Татьяна Мухина предлагает использовать дроны.

Всех имеющих какую-либо информацию о местонахождении Вадима просят позвонить по номеру 911.