Начиная с 1 января минимальная зарплата в Калифорнии увеличивается еще на 50 центов. Новая величина минимального размера оплаты труда для крупных компаний (26 и более сотрудников) теперь составляет $11 в час, а для небольших фирм – $10,50 в час.

Это часть плана штата, согласно которому к 2023 году минимальный размер оплаты труда должен будет вырасти до $15 в час, пишет Fresno Bee.

В городе Эмеривилл минимальная зарплата уже превышает эту величину и составляет $15,20 – самое высокое значение по стране. По крайней мере в 19 других городах Калифорнии минимальная зарплата превышает установленный штатом уровень.

В Сакраменто местные законы уже устанавливают минимальную зарплату для небольших компаний в $10,50 в час, а с 1 июля она вырастет до $11.

Согласно данным Центра трудового законодательства, Калифорния догнала штат Массачусетс и заняла третье место в стране по величине минимальной оплаты труда. Первое место принадлежит Вашингтону, округ Колумбия, где минимальная зарплата составляет $13,25. За ним следует штат Вашингтон, где низкооплачиваемые работники получают не менее $11,50 в час.