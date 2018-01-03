Владелеца клиники обвиняется в мошенничестве с системой здравоохранения

Владелеца клиники и водитель United Parcel Service обвиняются в мошенничестве с системой здравоохранения. Они направили в медицинские страховые программы счета на общую сумму более $11 млн за исследования сна, которые либо не являлись необходимыми, либо на самом деле не производились. Большинство их пациентов являлись работниками компании экспресс-доставки UPS и супермаркета Costco.

49-летняя Анна Вишневская из Вэлли-Виллидж, владелец клиники Atlas Diagnostic Services, Inc., и 43-летний Эдди Хернандес из Торренса, водитель UPS, были арестованы во вторник по обвинительному акту из 11 пунктов, выдвинутому 14 декабря федеральным судом присяжных.

После предъявления обвинений Вишневская и Хернандес заявили о своей невиновности. Суд присяжных был назначен на 30 января. Вишневская вышла на свободу под залог в $200 000, а Хернандес – под залог в $30 000.

Согласно документам обвинения, Вишневская, Хернандес и их сообщники рекрутировали «пациентов», предлагая им наличные в обмен на участие в исследованиях сна. Те, кто приводил родственников и коллег по работе, получали дополнительное вознаграждение. Исследования проводились без назначения врача и без медицинской необходимости.

Необходимая для диагностики и лечения обработка результатов исследований не проводилась ни Вишневской, ни другими специалистами. Более того, для многих пациентов Вишневская направляла в страховые компании счета за два исследования сна, хотя на самом деле они проводили в клинике только одну ночь.

Dental clinic helps truck drivers keep a healthy smile on the road

По оценкам следствия, Вишневская и ее сообщники направили в страховые компании сфальсифицированные счета на общую сумму более $11 млн, главным образом для пациентов, участвующих в программах здравоохранения UPS и Costco.

Вишневской и Хернандесу предъявлено по 11 пунктов обвинения в мошенничестве с системой здравоохранения. Если они будут признаны виновными, им грозит максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет за каждое нарушение.