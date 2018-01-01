В апелляционном деле Мелисса Элейн Кляйн против Бюро труда и промышленности штата Орегон принято решение в пользу гомосексуальной пары. Как сообщает пресс-центр апелляционного суда штата Орегон, владельцы предприятия обязаны выплатить лесбийской паре $135 000 компенсации.

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Апелляционный суд штата Орегон вынес решение по делу «Кляйн против Бюро труда и промышленности штата Орегон». Это дело касается распоряжения Бюро труда и промышленности (BOLI), в котором говорится, что владельцы предприятия Sweetcakes by Melissa Аарон и Мелисса Кляйн (далее «заявители») нарушили законодательство штата Орегон, отказавшись выпекать свадебный торт для однополой пары Рэйчел и Лорел Боумен-Крайер (далее «истцы»).

Апелляционный суд подтвердил вывод BOLI о том, что заявители нарушили закон ORS 659A.403, отказавшись обслужить истцов из-за их сексуальной ориентации. Суд отклонил доводы заявителей о том, что распоряжение BOLI нарушило их права на свободу слова и свободу вероисповедования, гарантированные федеральной конституцией и конституцией штата. Суд также отклонил аргумент заявителей о том, что комиссар BOLI Брэд Авакян проявил против них предвзятость, и что его отказ объявить самоотвод нарушил права заявителей в соответствии с Четырнадцатой поправкой к Конституции Соединенных Штатов. Также суд отклонил претензии заявителей к присужденной истцам компенсации.

Однако суд пришел к выводу, что BOLI совершило ошибку, заключив, что заявители нарушили другой закон, ORS 659A.409, который запрещает сообщать о намерении совершать дискриминацию в будущем. Суд отменил эту часть распоряжения BOLI и соответствующий пункт судебного запрета. Проведенное BOLI в 2015 году расследование выявило, что заявители нарушили закон ORS 659A.403, который запрещает любому общественному заведению отказывать в обслуживании любому лицу по причине его принадлежности к защищенному классу, включая лиц определенной сексуальной ориентации. Как кондитерская, предлагающая товары и услуги, компания Sweetcakes являлась «общественным заведением». Расследование показало, что истцы попытались заказать в Sweetcakes свадебный торт, но Аарон Кляйн отказал им, объяснив, что заявители не будут делать торт для однополой свадьбы из-за своих религиозных взглядов.

Также BOLI определило, что в течение нескольких месяцев после этого отказа заявители выражали намерения вести дискриминацию в будущем в нарушение закона ORS 659A.409. BOLI присудило истцам компенсацию в размере $135 000 за эмоциональное расстройство, вызванное отказом, и выдало судебный запрет, предписывающий заявителям воздержаться от дальнейших нарушений закона ORS 659A.409. В апелляционном суде заявители утверждали, что BOLI не может требовать от них изготовления торта для однополой свадьбы, поскольку это нарушает их конституционные права на свободу выражения и свободу вероисповедания. Суд постановил, что BOLI правильно установило факт нарушения закона заявителями, и отклонил аргумент заявителей о том, что их отказ выпекать торт для однополой свадьбы не является дискриминацией по признаку сексуальной ориентации.

Суд постановил, что отказ заявителей в предоставлении услуг был связан со статусом истцов как однополой пары. Следовательно, исходя из содержания закона ORS 659A.403, отказ основывался на сексуальной ориентации истцов. Также апелляционный суд постановил, что заявители не продемонстрировали, что распоряжение BOLI нарушило их конституционные права.

Суд пришел к выводу, что заявители не смогли показать, что их свадебные торты представляют собой защищенные законом речь или искусство. В лучшем случае, как пояснил суд, бизнес по изготовлению тортов мог сочетать экспрессивные и неэкспрессивные элементы. Распоряжение BOLI выдержало проверку на соответствие Первой поправке, поскольку не было направлено на экспрессивные элементы, и бремя, накладываемое этим распоряжением, было не более необходимого для предотвращения дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Также суд отклонил довод заявителей о том, что распоряжение BOLI нарушило их права на свободу вероисповедания, гарантированные федеральной конституцией и конституцией штата.