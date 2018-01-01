В Бруклинском боро-холле прошла инаугурация Елены Барон – первого в Америке русскоязычного судьи Гражданского суда, избранного населением. Барон уверенно победила на выборах в 6-м округе Бруклина, куда входят районы Флэтбуш, Мидвуд, Краун-Хайтс, Кенсингтон и Парк-Слоуп. Об этом сообщает политик-демократ и общественный деятель Ари Каган из Нью-Йорка.

В торжественной церемонии приняли участие многие русскоязычные ньюйоркцы, в том числе делегация Американской ассоциации ветеранов и инвалидов Второй мировой войны во главе с вице-президентом Борисом Фельдманом. Открыла событие юная Диана Марчук, исполнившая гимн США.

Иммигрантка из Ростова-на-Дону Елена Барон приехала в Америку в 1993 году, закончила здесь среднюю школу, колледж и адвокатскую школу, а затем работала помощником у четырех судей Гражданского суда. Ее кандидатуру поддержали многие раввины, еврейские общественные организации, русскоязычные активисты, депутат Ассамблеи штата Дов Хайкинд и выступивший на инаугурации депутат горсовета Хаим Дойч.

Сообщается, что присягу Елена Барон давала на Торе, принадлежащей Рэчел Фрайер – первой в истории ортодоксальной еврейке, избранной в 2016 году в Гражданский суд Бруклина. В торжественной церемонии приняли участие и члены дружной семьи Елены – супруг Дмитрий, сыновья Дэниэл и Ашер.

В своей речи Елена Барон выразила благодарность за поддержку своей семье, избирателям, волонтерам кампании и всей русскоязычной общине. Она будет занимать важную должность судьи Гражданского суда Бруклина в течение 10 лет.