С 1 января в Калифорнии легально продается марихуана

Теперь как минимум каждый пятый американец живет в штатах, разрешающих использование марихуаны, сообщает Голос Америки. Продажа и использование марихуаны в рекреационных целях теперь является законной в Калифорнии.

В новогоднюю ночь Калифорния, где проживает 39 миллионов человек, стала шестым штатом, который легализовал марихуану, вслед за Колорадо, Вашингтоном, Орегоном, Невадой и Аляской. При этом на федеральном уровне в США продажа и хранение марихуаны до сих пор классифицируется как уголовное преступление.

Как и в пяти других штатах, жители Калифорнии старше 21 года могут теперь выращивать до 6 растений конопли и легально покупать или хранить до одной унции (около 30 граммов) вещества.

Однако первоначальные продажи марихуаны в Калифорнии могут быть несколько ограниченными по сравнению с тем, какими будут показатели в ближайшие месяцы. Дело в том, что пока только около 90 предприятий получили необходимые лицензии на эксплуатацию торговых точек, продающих марихуану.

К примеру, в Лос-Анджелесе или Сан-Франциско, двух из трех крупнейших городов штата, ни одной лицензии пока что выдано не было. В Сакраменто выдано 11 лицензий.

Калифорнийский закон об использовании марихуаны не только в медицинских целях стал одним из десятков новых законов, которые вступили в силу в США с наступлением 2018 года.