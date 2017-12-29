Миссия «Бог усмотрит» переживает организационный кризис

Несколько структурных подразделений откололось от известного протестантского движения «Бог усмотрит» (God Will Provide), действующего в Портленде, штат Орегон. Как рассказали «Славянскому Сакраменто» руководители миссионерской школы «Бог усмотрит», совет правления и рабочий коллектив школы приняли такое решение ввиду неразрешимых разногласий по вопросам стиля и методов управления религиозной организацией.

«У нас отличная академическая программа, сильный рабочий коллектив, но личные отношения с Богом всегда были краеугольным камнем нашего служения. Несмотря на то, что мы желаем сохранить дружеские отношения с миссией, я хочу объявить, что в будущем мы намерены расширить круг наших партнеров и поддерживать другие организации, занимающиеся миссионерской деятельностью. Мы хотим быть партнером для всех, кто серьезно относится к Великому поручению Иисуса Христа. По этой причине мы продолжим свою работу под новым названием: “Миссионерская школа ‘Великое поручение’”», – сообщил нашему изданию директор школы Виталий Кузьменко.

По словам сотрудников школы, «многие потенциальные студенты сталкиваются с негативной реакцией своих родителей и церковных лидеров, ввиду чего количество учащихся в последнее время стало неуклонно уменьшаться». В связи с этим организация решила «расширить круг совета директоров, строя мосты между церквями», дабы таким образом «снизить градус напряжения».

За последние семь лет обучение в школе прошли свыше 1200 студентов из 280 церквей.

15 декабря 2017 года стало известно также об отсоединении от God Will Provide портлендской церкви «Источник жизни» (GWP Portland Fountain of Life Evangelical Church), мужского и женского реабилитационных центров.

«Решение о выходе касается также мужского и женского реабилитационных центров, так как они являются частью церковных проектов и участвовали в решении о выходе из Ассоциации, – говорится в поступившем в редакцию письме. – Учитывая существующую на практике систему управления Ассоциации, мы не верим в возможность справедливого обсуждения и тем более решения спорных вопросов. Поэтому, если у Совета Ассоциации есть вопросы к Церкви, Церковному Совету или служителям, мы согласны обговаривать и решать их при посредничестве епископов других славянских евангельских союзов. Мы надеемся, что в ближайшем будущем в Ассоциации произойдут положительные изменения в системе руководства».

Сходное письмо было направлено на имя епископа Петра Нахайчука церковью из города Эверетт.

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«С большим сожалением мы обращаемся к Вам, чтобы проинформировать о том, что церковь “Бог усмотрит” г. Эверетт и члены братского совета приняли решение об уходе из Глобальной ассоциации “Бог усмотрит”», – говорится в послании.

Как сообщают подписавшие письмо служители, конфликтное имя «Бог усмотрит» мешает развитию дружеских отношений с местными церквями, а многие важные решения принимаются в обход отделившейся церкви. Кроме того, религиозное учреждение не получает материальной поддержки из центра и не предоставляет финансовых отчетов о получаемых взносах.

Также от движения отсоединяется филиал церкви ассоциации «Бог усмотрит» во Львове.

«На протяжении нескольких недель мы как церковь много рассуждали о нашем членстве в организации “Бог усмотрит” и хотим сообщить о том, что приняли решение о выходе из ассоциации, – говорится в попавшем в редакцию «Славянского Сакраменто» обращении руководства этой украинской церкви к совету правления ассоциации «Бог усмотрит».

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Как сообщается на сайте организации God Will Provide, ее миссии можно найти в самых разных странах мира, в том числе в Украине, Мексике, Панаме, Перу, Гондурасе, Конго, Алжире, Австрии, Пакистане, Китае, Монголии, Австралии и России.

В Соединенных Штатах отделения «Бог усмотрит» действуют в таких городах как Портленд, Сакраменто, Чикаго, Кливленд, Нью-Джерси, Сан-Антонию, Бойсе, Финикс.

Епископ ассоциации Петр Нахайчук, возглавляющий это религиозное движение, никак не отреагировал на нашу просьбу дать комментарии.