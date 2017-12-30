Бежавший от полиции подозреваемый, нырнул в воду на машине

В среду утром в Астории (штат Орегон) 27-летний Тимофей Ерофеев из города Скоттс-Миллз съехал с причала в воду. Эта драматическая сцена была заснята на видео местным жителем, работавшим на берегу реки Колумбия.

Около 10 часов утра полицейские попытались арестовать Ерофеева по подозрению в незаконном проникновении на стоящие у причала лодки. Короткая погоня завершилась у пирса № 2. Пикап Ерофеева на большой скорости въехал на причал и упал в воду.

По сообщению полиции, Ерофеев смог выбраться из тонущей машины. Сначала он попытался скрыться от полицейских вплавь, но затем повернул к берегу, после чего сотрудники местной речной компании подплыли к нему на лодке и вытащили из воды. Медики оказали ему первую помощь от переохлаждения.

Ерофеев был арестован и направлен в тюрьму округа Клэтсоп по обвинениям в незаконном проникновении, нарушении условий выхода под залог, попытке скрыться от полиции, опасном вождении и побеге.

Его пикап по-прежнему находится на дне реки, сообщает OregonLive.