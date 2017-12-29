Как сообщает информационный канал Fox, избирательный комитет штата Орегон увеличил выбор языков на бланках и онлайн-формах для регистрации избирателей. Теперь они доступны на английском, испанском, китайском, вьетнамском, сомалийском и русском языках.

Администрация округа Малтнома напоминает избирателям о том, что во вторник 2 января истекает установленный период регистрации избирателей для участия в голосовании на дополнительных выборах 23 января, проводимых по всему штату.

Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве избирателя в штате Орегон, вы должны быть:

гражданином США;

постоянным жителем штата Орегон;

лицом, достигшим 17 летнего возраста.

Для того, чтобы зарегистрироваться для участия в голосовании в режиме онлайн, избиратель должен иметь действительное водительское удостоверение, разрешение на вождение автотранспортного средства или удостоверение личности, выданное соответствующими органами штата Орегон.

Избиратели в штате Орегон могут зарегистрироваться для голосования, заполнив регистрационную карточку избирателя. Регистрационные карточки можно получить в офисе избирательной комиссии, Департаменте штата Орегон по регистрации автотранспортных средств (DMV), почтовом отделении или публичной библиотеке. Крайний срок отправки по почте регистрационной карточки избирателя штата Орегон является 2 января, и он должен быть указан на штампе Почтовой службы США (USPS).